Avant le premier tour des élections départementales, prévu le 20 juin, zoom sur le plus étendu des sept cantons d'Amiens. Le second, qui englobe les quartiers nord et dix communes rurales du secteur de Villers-Bocage.

Élections départementales : dans le second canton d'Amiens, les candidats cherchent l'équilibre

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin en France, en même temps que les régionales. Dans la Somme, les électeurs devront choisir les 46 conseillers et conseillères départementaux répartis dans 23 cantons dont 7 à Amiens.

Le second, celui du secteur nord compte pas moins de sept binômes en lice pour obtenir les deux sièges occupés actuellement par la gauche. Zohra Darras, conseillère sortante ne repart pas avec Francis Lec qui a décidé de raccrocher après 50 ans de politique locale. C'est le socialiste Frédéric Fauvet qui complète le duo de la liste d'union de la gauche "La Somme en Commun."

La gauche veut conserver son canton

"L'impact de Francis Lec sur le canton est certains, un travail inlassable depuis plus de vingt ans. C'est pas simple de succéder à une telle empreinte", concède Frédéric Fauvet. Dans ce vaste canton, qui s'étend des quartiers nord à Querrieu en passant par Coisy ou Poulainville, les thématiques sont diverses. "Il faut parler à tout le monde, c'est le rôle des élus. Il faut savoir aussi apporter des solutions justes. Il ne s'agit pas de déshabiller l'un pour habiller l'autre", explique le socialiste en citant les thèmes du logement, de l'agriculture, du maintien des services publics ou encore de la dépendance.

Parler à tout le monde

Parler à tout le monde. Voilà donc la délicate mission des candidats de ce canton où 55% des électeurs ne s'étaient pas déplacés en 2015. "Je pense qu'on est peut-être le seul binôme de ce canton à pouvoir se targuer de représenter la singularité de ce canton", avance Azouz Hamdane. Avec Anne Deflesselle, l'entraîneur de l'équipe première du club de football de l'A.C Amiens va tenter de réussir là où il avait échoué en 2015. Membre de l'U.D.I et avec une partenaire sans étiquette, il fait partie de la majorité sortante emmenée par le président du Conseil Départemental, Stéphane Haussoulier.

Pour cela Azouz Hamdane mise sur l'expérience de terrain. "Je suis dans l'associatif depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 47. Je suis né à Amiens nord, j'y travaille encore. Anne Deflesselle habite Villers-Bocage, enseigne les mathématiques au lycée Romain Rolland d'Amiens nord", explique t-il en détaillant son programme axé qui met en avant des solutions pour les jeunes avec, par exemple "l'extension des chèques ou pass sport pour les associations." Ou encore "des solutions d'aide pour le maintien à domicile. Des groupements pour l'achats de produits agricoles locaux ou enfin de l'aide à l'équipement en vidéosurveillance pour les communes du canton qui le souhaitent.

Sept binômes candidats en tout

Egalement en lice dans ce second canton d'Amiens, le Rassemblement National, arrivé en tête au premier tour en 2015 mais largement battu au second. Philippe Corne, déjà candidat mais Debout la France dans ce secteur il y a six ans représente le parti de Marine Le Pen aux côtés de Noémie Devisse.

Egalement candidat en 2015, le centriste et ex conseiller municipal auprès de Brigitte Fouré le maire d'Amiens, Vladimir Mendes Borges repart mais cette fois sans étiquette avec Caroline Fearon. Nebila Mahdjoubi Abdallah et Adnane Abdellatif se présentent aussi sans étiquette.

Deux autres listes de gauche sont aussi en lice avec le binôme formé par Damien Chasle et Dominique Reitzman. Charlotte Autin et Saïd Boudil représentent la France Insoumise.