Ce premier tour des élections départementales dans les Deux-Sèvres a été marqué par une forte abstention. Les candidats de la majorité sortante de la droite et du centre arrivent en tête dans 12 cantons sur 17.

Elections départementales : dans les Deux-Sèvres, la majorité de droite et du centre en tête

Bureau de vote à Niort (Deux-Sèvres) pour le premier tour des élections départementales et régionales le 20 juin 2021

On va revoter ce dimanche 27 juin dans les Deux-Sèvres. Pas de binôme élu dès ce dimanche 20 juin. Il faut dire que comme ailleurs en France l'abstention a été très forte : 68% contre 50% en 2015. Un premier tour qui voit la majorité sortante de droite et du centre arriver en tête dans la majorité des cantons. La liste "Union Deux-Sèvres" est devant dans 12 cantons, parfois assez largement comme à Cerizay, Bressuire, Mauléon ou Parthenay où Gilbert Favreau le sénateur et ancien président du département se représente.

En deuxième position, on retrouve la plupart du temps soit l'une soit l'autre des deux principales forces de gauche. "Engagé.e.s pour les Deux-Sèvres" liste soutenue par le PS peut se maintenir dans cinq cantons. "Il est temps" qui réunit d'Europe Ecologie les Verts à la France insoumise dans huit cantons. A noter la percée à Saint-Maixent-l'Ecole et Melle du collectif "Deux-Sèvres en transition", issu de Génération Ecologie, le parti de la députée Delphine Batho. Sur les trois cantons de Niort, ce sont les candidats soutenus par le maire centriste Jérôme Baloge qui font la course en tête à l'issue de ce premier tour.

Le RN ne peut pas se maintenir

Le "Rassemblement national" n'est lui pas en mesure de se maintenir dans aucun des cantons. Quant à "RelanceS 79", la liste soutenue par la majorité présidentielle, elle n'est pas parvenue à se faire une place lors de ce premier tour dans les Deux-Sèvres sauf à Thouars.