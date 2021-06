Elections départementales : découvrez les candidats du canton de Saint-Lô 1

Dimanche 20 juin, c'est le premier tour des élections départementales. Tour d'horizon des candidatures sur le canton de Saint-Lô 1, c'est à dire l'ouest de Saint-Lô, Agneaux et le secteur de Marigny-le-Lozon.

Sur le canton de Saint-Lô 1, il y aura forcément du changement puisque l'un des conseillers actuels ne repart pas. "Raisons professionnelles" a indiqué François Brière, vice-président du conseil départemental, ancien maire de Saint-Lô qui est désormais directeur du Conservatoire des Arts et métiers de Normandie.

Sa colistière Adèle Hommet-Lelièvre brigue un nouveau mandat, avec à ses côtés, le député LR Philippe Gosselin qui se lance dans cette nouvelle bataille électorale.

La conseillère sortante Adèle Hommet-Lelièvre et le député Philippe Gosselin sont les candidats de l'actuelle majorité départementale dans le canton de Saint-Lô 1 © Radio France - Lucie THUILLET

Deux autres binômes sont en lice. Amélie Durand, conseillère municipale de Saint-Lô porte les couleurs de la gauche écologique avec Alain Vilquin, le président de l'association Vertha qui s'oppose au projet actuel de contournement de Saint-Gilles.

Amélie Durand et Alain Vilquin portent les couleurs de la gauche écologique, à travers "la Manche nous rassemble"' - Guillaume Hédouin

Odile Renault et Alain Lamoureux représenteront le Rassemblement National.

Le contournement de Saint-Gilles fait débat

L'un des principaux sujets de la campagne dans le saint-lois, c'est l'aménagement de la route Coutances-Saint-Lô et le projet de contournement routier de Saint-Gilles. "Rien n'est décidé , promet Philippe Gosselin. Toutes les hypothèses seront étudiées durant la phase de concertation, qui aura lieu en fin d'année, assure le député, candidat à ces départementales.

Philippe Gosselin : "Nous sommes à l'écoute, rien n'est bouclé" Copier

Les candidats de la gauche écologique s'opposent à ce projet de contournement, sous sa forme actuelle car "beaucoup de terres agricoles vont disparaître. Il y a aussi la dévaluation des habitats, la question de la qualité de vie. Et puis dans 20 ans, les mobilités ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui."

Amélie Durand : "Les habitants doivent être entendus car beaucoup sont mobilisés contre ce projet" Copier

Les priorités des candidats

La priorité pour Adèle Hommet-Lelièvre et Philippe Gosselin, "c'est un développement harmonieux du territoire". Sur le canton, ils citent notamment "la suite de l'accompagnement des travaux du centre-ville d'Agneaux. Il y a aussi une attente forte pour un centre de secours à Marigny-le-Lozon. La télémédecine à Rémilly sur Lozon est aussi un projet important et emblématique."

Salariat des médecins, téléconsultations... Dans le secteur médical, "toutes les pistes doivent être envisagées". Là dessus, tous les candidats sont d'accord.

Pour le binôme de gauche Alain Vilquin-Amélie Durand, l'enjeu, c'est aussi la solidarité avec la création d'un RSA jeunes et la transition écologique : "On a la volonté de favoriser les circuits-courts, l'alimentation bio dans les cantines des collèges et des ehpads. C'est aussi accompagner les agriculteurs dans la transition agro-écologique"

Les candidats du Rassemblement national n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview.