Elections départementales : découvrez les candidats du canton de Saint-Lô 2

Le canton de Saint-Lô 2, c'est l'est de Saint-Lô et les secteurs plus au sud, de Bourgvallées et de Canisy. Trois binômes de candidats se présentent aux élections départementales des 20 et 27 juin.

La conseillère sortante Brigitte Boisgérault qui siégeait dans la majorité départementale depuis 2015, se représente : "J'ai l'impression de ne pas avoir terminé mon travail et je pourrai cette fois rentrer plus vite dans ce nouveau mandat". L'autre sortant Mathieu Johann-Lepresle ne repart pas.

Son binôme, c'est Matthieu Lebrun, conseiller municipal à Saint-Lô, patron de discothèque qui s'est fait le porte-parole de sa profession à de nombreuses reprises pendant la crise sanitaire.

Ca m'a permis dans ce combat de rencontrer des élus, même des ministres et je m'aperçois que ce n'est pas facile de faire bouger les lignes. J'ai envie de mettre le pied dans la politique pour faire avancer les choses et avoir des élus qui ont de la proximité et font entendre la parole des citoyens

Brigitte Boisgerault et Matthieu Lebrun © Radio France - Lucie THUILLET

Trois binômes en lice

Faire un barrage républicain à la montée de l'extrême droite et porter haut la transition écologique. Ce sont les ambitions affichées par le binôme du "Rassemblement de la gauche combative, républicaine et écologiste".

Il s'agit de Corinne Barbet colistière de Jean-Karl Deschamps lors des élections municipales 2020 et Jacky Rihouey. Le conseiller municipal d'opposition à Saint-Lô, porte-parole de la section saint-loise du PCF, pointent du doigt les affaires et les procédures judiciaires qui secouent le conseil départemental, concernant les marchés publics à Manche numérique ou les Roses de la Manche :

Il faut des conseillers départementaux qui ne soient pas des machines à voter et qui osent élever la voix quand il le faut, qui sachent s'opposer à bon escient tout en sachant proposer - car des propositions nous en avons - c'est indispensable.

Corinne Barbet et Jacky Rihouey - Jacky Rihouey

Face à eux, le Rassemblement National présente aussi un binôme de candidats : Isabelle Lelièvre et Patrick Morel, qui n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview.

Les priorités des candidats

L'accès aux soins est une des problématiques récurrentes dans le département. Sur le canton de Saint-Lô 2, les candidats de la gauche militent pour un réseau départemental de centre de santé.

"Nous partageons cette position avec de plus en plus de collectivités, explique Jacky Rihouey. Les centres de santé recrutent des médecins salariés. Or il y a un déficit notable et nous savons que le taux de remplacement des médecins partants, ca va être de pire en pire. Donc il faut traiter le problème maintenant. Il ne s'agit absolument pas de remplacer les médecins libéraux, nous on veut apporter un complément."

Ils souhaitent aussi augmenter le financement des heures d'aides à domicile, développer l'offre d'Ehpad public et réduire le reste à charge pour les résidents.

Ce secteur du médico-social, c'est aussi l'engagement numéro un pour Brigitte Boisgérault, la conseillère départementale sortante:

"Ce qui est prioritaire, c'est vraiment la maison de retraite de Canisy-Dangy, qui doit maintenant sortir de terre, avec un beau projet d'habitat inclusif et des des lits d'Ehpad. Pour le territoire c'est très important. Et puis, c'est aussi de pouvoir travailler maintenant avec la ville de Saint-Lô, ce qui n'était pas envisageable pour moi dans le mandat précédent, je n'ai pas pu oeuvrer comme je l'aurais souhaité" raconte Brigitte Boisgerault, qui a quitté la majorité municipale de Saint-Lô durant le mandat de Francois Brière.

Avec son binôme, elle met aussi en avant une vision pragmatique et veut être une courroie de transmission de la parole des habitants.