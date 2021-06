Elections Départementales : du Pays Messin à Boulay, quels sont les enjeux ?

Ce dimanche 20 juin, les électeurs mosellans sont notamment appelés aux urnes, pour le premier tour des élections départementales. Après le Sud Mosellan et la Moselle Est, coup de zoom sur les cantons de Boulay, de Metzervisse, de Faulquemont, de Bouzonville et du Pays Messin.

A Boulay, les " sortant " dans un fauteuil ?

Dans ce canton très marqué à droite, le maire de Boulay et vice-président sortant, Jean-Paul Dastillung et Ginette Magras, espèrent une réelection sans trembler, face à un tandem du RN (Lucien Das Ros et Fabienne Schneider) et un autre des écologistes (Edith Losson et Luc Muller).

Dans le canton de Bouzonville, la droite locale est divisée

A Bouzonville, où l'ancien maire de Sierck les Bains, Laurent Steichen a dit stop à un nouveau mandat au sein de l'assemblée départementale, cinq binômes sont en lice pour ce premier tour.

L'autre conseillère départementale sortante Katia Muller remet sa couronne en jeu avec l'aide du maire de Rustroff Jérôme Develle, et le soutien de l'UDI. Les Républicains soutiennent en revanche le maire de Bouzonville, Armel Chabanne et Estelle Bohr, élue à Montenach. Autre liste de droite, mais de sensibilité souvernainiste cette fois, avec le duo Trystan Ercker et Rachel Sesko.

Le centre sera représenté par Myriam Barthel, élue municipale à Haute-Contz, et le maire de Falck, Pascal Rapp. Ce tandem, déjà candidat en 2015, avait obtenu au premier tour, près de 17% des suffrages.

Enfin, le RN, avec José Ribeiro Teixera et Francine Ciarkowski, espère, profiter de ces nombreuses candidature à droite et au centre, pour se qualifier, comme en 2015, pour le second tour.

A Metzervisse, qui pour succéder notamment à Isabelle Rausch ?

Dans ce canton, seulement trois binômes briguent les sièges laissés par Isabelle Rausch, la député LREM et Pierre Zenner. Le maire de Guénange, Pierre Tacconi se lance dans la bataille avec Magaly Tonin, élue au conseil municipal de Koenigsmacker.

Autre candidature de Divers Droite, avec Isabelle Cornette, élue à Volstroff et le maire de Metzervisse Pierre Heine.

Le RN, qui s'était qualifié en 2015, pour le second tour, sera representé par Céline Lambert et Aleksandar Petrovic.

Dans le Pays Messin, qui veut le siège de Jean-Louis Masson ?

On file maintenant dans le canton du Pays Messin, où l'un des conseillers sortants, Jean-Louis Masson, ne se représente pas. Sa binôme, Martine Gillard, elle, ne veut pas dire stop et a donné la main à Roland Chloup pour conduire un tandem de droite. Mais l'ancienne député Marie-Jo Zimmermann est aussi de la partie avec Patrick Grélot. Le centre sera représenté par Cyrille Becker et Evelyne Vincent. Une candidature également divers gauche avec Fatima Becker et Eric Gulino.

Qui aura la banane à Faulquemont ?

Voilà un canton, celui de Faulquemont, qui ressemble à une banane. Il s'etend de Louvigny à l'Ouest à Longeville les St Avold à l'Est. Il a été crée à la suite d'un redécoupement électoral. Et François Lavergne, vice-président sortant, en charge notamment des collèges, en a été le ténor local. Il a décidé de prendre sa retraite politique et son départ suscite bien entendu de l'appétit, avec quatre binômes en lice pour ce premier tour.

Le RN sera représenté par Olivier Bauchat et Magali Chatelain. Deux liste divers droite, la première avec le maire de Rémilly, Jean-Luc Saccani et Marie Elisabeth Becker, la seconde avec le maire de Longeville les St Avold, Emmanuel Thiry et Béatrice Kempenich.

Une liste de l'union de la gauche avec une militante CGT Fanny Duthilleul et Yann Werner.

Le scrutin paraît assez ouvert dans ce canton de Faulquemont.