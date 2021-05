Elections départementales en Côte-d'Or : 82 binômes se présentent dans les 23 cantons les 20 et 27 juin

Les 20 et 27 juin prochains, nous seront appelés devant les urnes pour les élections départementales et régionales 2021. Pour les départementales, ça y est ! Le dépôt des candidature est clos depuis ce mercredi soir. On sait déjà qu'il y aura en Côte-d'Or, 82 binômes qui se présentent dans les 23 cantons que compte le département. C'est un peu moins qu'il y a 6 ans, puisqu'il y en avait 7 de plus à l'époque (89 binômes).

Affluence de candidats à Dijon, pénurie à Saint Apollinaire

Sans surprise c'est à Dijon, dans le canton de Dijon 5 que les électeurs auront le choix le plus important. Pas moins de six binômes sont en lice dans ce canton. Et c'est dans celui de Saint Apollinaire que le choix est le plus restreint avec seulement deux binômes qui se présentent à ces élections départementales. La liste complète sera publiée par la préfecture ce vendredi 7 mai.