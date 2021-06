Elections départementales en Meurthe-et-Moselle : la majorité de gauche sort renforcée mais perd sa présidente

La gauche conserve et renforce sa majorité dans le seul département du Grand Est qu'elle possède encore. Mais dans son canton, la présidente sortante Valérie Beausert-Leick s'incline.

Soirée mitigée pour l'union de la gauche et des écologistes en Meurthe-et-Moselle. Si la gauche conserve et pourrait même accroître son avance dans le seul département du Grand Est qu'elle possède, la présidente du conseil départemental Valérie Beausert-Leick est battue à Laxou.

Défaite à Laxou mais succès de la gauche au niveau départemental

C'est l'une des informations de ce second tour : Valérie Beausert-Leick est battue avec Pierre Baumann dans son canton de Laxou face au binôme Laurent Garcia - Nathalie Engel. Une défaite d'une courte tête avec 412 voix d'écart. Mais malgré ce revers, c'est bien la gauche qui conserve le département avec les succès notamment d'André Corzani à Briey, d'Antony Caps entre Seille et Meurthe ou encore de Caroline Fiat à Jarny.

La gauche qui a perdu Laxou mais pris à la droite le canton de Pont-à-Mousson détenu par Stéphane Pizelle. Jennifer Barreau et Bernard Bertelle gagnent avec 220 voix d'avance. Victoire aussi dans un autre canton de droite, celui de Nancy-1 où Sophie Mayeux et Matthieu Dap sont devancés de 216 voix par Marie Al Kattani et Sylvain Mariette. Nancy où les trois cantons sont désormais à gauche.

Autre enseignement de la soirée : le RN présent au second tour dans huit cantons n'en prend aucun.

Il reste à savoir qui se présentera à la présidence du département jeudi prochain lors de la première session. Selon nos informations, ce scénario avait été préparé mais est jusque là resté confidentiel. S'agira-t-il de Chaynesse Khirouni ? d'Antony Caps ? d'un autre membre de la majorité ? On le saura rapidement. Stéphane Hablot a déjà déclaré ce dimanche soir en préfecture qu'il ne serait pas candidat.