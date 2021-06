Elections départementales : un scrutin marqué par l'abstention et la prime aux sortants

Le scrutin était double ce dimanche 20 juin. Hormis à Paris, dans la métropole de Lyon et en Corse, les électeurs étaient appelés à voter pour les régionales et les départementales. On fait le point sur les élections départementales.