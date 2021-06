Elections départementales et régionales : les affiches électorales ont-elles toujours la cote ?

Les affiches électorales sur les panneaux officiels font partie du matériel de propagande classique pour aller chercher les électeurs. L'affichage reste un exercice quasi obligatoire dans une campagne électorale, "le minimum de la communication pour les candidats", explique Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à l'université de Rennes 2. Mais tous les candidats et les partis n'ont pas les mêmes moyens. Il faut donc parfois faire des choix.

Rivaliser avec les partis traditionnels

Aux élections régionales, le tête de liste de "Bretagne responsable", Joannic Martin, explique que son parti a fait le choix de donner la priorité aux affiches et à la présence de bulletins de vote dans les bureaux. "C'est un repère physique important", estime le candidat porté par le Parti Breton. Joannic Martin sait qu'il ne peut pas rivaliser avec les moyens des "gros" partis comme LREM, Les Républicains ou le Parti socialiste, mais il souhaite une "présence globale" sur le territoire breton.

La liste portée par Kamel Elahiar, "Tous unis contre l'islamophobie, agir pour ne pas subir" a elle fait le choix de concentrer ses forces là où est présente : autour de Rennes, Brest et Lorient. Dans le Sud-Finistère par exemple, et à Quimper en particulier, il n'y a pas d'affiche pour cette liste sur les panneaux officiels. "On fait en fonction des bénévoles", explique son porte-parole, Khalid Bajjouji. "On n'a pas la puissance des partis traditionnels", alors que c'est leur première élection. "On est présents sur des endroits stratégiques, comme les marchés, les sorties de la mosquée le vendredi, et beaucoup le bouche-à-oreille, notamment avec des partages What'sApp".

