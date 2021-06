Elections départementales : le canton de Valbonne peut-il basculer écolo ?

Dans le canton de Valbonne, cinq listes se présentent pour les élections départementales des 20 et 27 juin prochain. Plus de 13.000 habitants sont appelés aux urnes le mois prochain.

Après la surprise écologiste lors des dernières élections municipales à Valbonne en mars 2020, le canton peut-il basculer de la droite aux écologistes ? Pour ces élections départementales, les 20 et 27 juin prochain, cinq listes sont en lice dans le canton de Valbonne. Une liste écologiste, une liste La République en Marche, une liste LR, une liste de gauche et du Rassemblement National. Plus de 13.000 électeurs sont appelés aux urnes.

Dans les rues de Valbonne et autour du terrain de pétanque, les avis des habitants divergent quand à une éventuelle victoire de la liste écologiste. Pour René, retraité, amateur de pétanque " les écolos ont créé la surprise aux municipales à Valbonne, mais ça ne va pas durer, c'est un effet de mode". Elena, pense au contraire qu'il y a un fond d'écologie chez une bonne partie des habitants du canton, mais de là à dire que les écologistes vont gagner, la retraitée ne veut pas s'aventurer. Pour Nino, par contre, tout est possible. Car aucun des candidats n'est connu.

Plus de trottoirs, des routes plus larges et plus de nature

Certains habitants espèrent que les futurs élus du canton amélioreront les routes. Une maman souhaiterait des trottoirs plus larges et un accès aux écoles plus pratiques. Martine espère que le projet de centre commercial Open Sky ne sera pas soutenu par les futurs conseillers départementaux. Cette habitante de Valbonne plaide pour d'avantage d'écologie.

Les candidats en lice dans le canton de Valbonne