Elections départementales : les sortants face à quatre duos de candidats sur le canton d'Avranches

Les élections départementales se déroulent les 20 et 27 juin prochains. Zoom sur le canton d'Avranches et ses cinq duos de candidats.

Antoine Delaunay et Catherine Brunaud-Rhyn, les deux conseillers sortants avec leurs suppléants - Antoine Delaunay

Les deux conseillers actuels se représentent

Les conseillers départementaux sortants, issus de la majorité départementale divers droite, ont décidé de se lancer dans cette nouvelle bataille électorale : l'Avranchinais Antoine Delaunay et la maire de Genêts, Catherine Brunaud-Rhyn, l'actuelle vice-présidente à la culture.

On a très bien travaillé ensemble, de façon complémentaire, c'est pour ça qu'on veut continuer et on la volonté de poursuivre ce dynamisme, notamment sur la question de l'urgence écologique et sur les défis de l'après-crise

Leurs priorités ? Les candidats de l'actuelle majorité promettent de consacrer un tiers des investissements à l'environnement. "Sur notre territoire, il y a trois gros projets. C'est la suite de la 2x2 voies Granville-Avranches. Il va falloir qu'on revoit notre copie mais ce n'est pas abandonné, on sécurisera la route autrement. Il faut qu'on aboutisse au renouvellement de la caserne des pompiers à Sartilly. Et puis le plan vélo, pour accompagner toutes les démarches vertueuses."

Christian Cossec et Florence Grandet - Christian Cossec

Un autre duo déjà candidat en 2015

Comme en 2015, face à eux, Christian Cossec et Florence Grandet qui se présentent sans étiquette. Lui est adjoint au maire d'Avranches, "de sensibilité centre-gauche" et elle conseillère municipale d'opposition à Jullouville, "de sensibilité de centre-droit". Ils avaient été battus au second tour.

Le contexte a changé. A Avranches par exemple, en 2015, on venait d'être élus au conseil municipal dans un contexte politique inattendu. Tous les deux, nous sommes maintenant mieux connus. Aujourd'hui, le canton n'est pas suffisamment représenté, ni porté, ni promu par l'équipe en place.

Leurs priorités ? "Que ce soit la fin des zones blanches téléphoniques car on a encore des territoires où on a zéro téléphone et c'était le cas déjà il y a six ans." Les deux candidats veulent aussi relancer le projet de maison d'accueil temporaire des aidants et continuer la liaison routière entre Granville et Avanches, "mais pas avec des tronçons aux normes autoroutières et sans gratter encore des terres agricoles, car ça c'est un combat du passé."

Viktor Maes et Clarisse Lescure portent les couleurs de la "gauche écologique". - Margaux D'herclonville

Deux candidats de la gauche écologique

Autre binôme, classé divers gauche : celui de Viktor Maës, conseiller municipal à Carolles chargé de la protection des écosystèmes, de la biodiversité et de l'autonomie alimentaire et Clarisse Lescure, membre de La France Insoumise. Ils décrivent leur candidature comme "une suite logique" à leur engagements politiques et associatifs.

Au vu de l'urgence actuelle autour de la chute de la biodiversité, de l'urgence climatique et de la montée des inégalités, il est important d'aller porter le discours plus haut, d'investir des institutions qui paraissent très technocratiques et de ramener un peu de citoyenneté là-dedans.

Leurs priorités ? Ils ciblent trois axes : "Au niveau du social, c'est d'essayer de créer une mutuelle départementale qui couvrirait à 100% les plus démunis et d'étendre le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans. En terme d'environnement, c'est de mettre la transition écologique au coeur de n'importe quel sujet départemental. Et puis c'est de créer des actions d'éducation populaire pour que les citoyens puissent se réapproprier la politique"

Peggy Dirou et Yvan Touquette, les deux candidats issus du mouvement des gilets jaunes © Radio France - Lucie THUILLET

Une candidature citoyenne de gilets jaunes

En lice également, un binôme issu du mouvement des gilets jaunes de l'Avranchin : Peggy Dirou et Yvan Touquette, dont c'est la première campagne électorale.

Nous nous présentons sans étiquette, y compris sans l'étiquette gilets jaunes car on n'a pas de mandat de leur part mais ça nous a permis pendant deux ans de travailler sur tous les sujets politiques et de nous amener à cette élection départementale.

Leurs priorités ? "C'est d'abord de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, au niveau départemental, pour questionner les habitants sur les principaux projets. Car sur les ronds points, on a rencontré des centaines de personnes qui avaient tous la même chose en tête : le citoyen vote mais une fois que les gens sont élus, le citoyen n'existe plus" Ils réclament "de la transparence. Quand on voit l'argent du Département gaspillé et tous ces affaires, il en faut."

Michelle Desgranges et Bernard Allain, candidats RN - Bernard Allain

Un binôme du Rassemblement national

Le Rassemblement National présente également deux candidats issus de ses rangs, les Avranchinais Michelle Desgranges et Bernard Allain, qui s'est déjà présenté comme candidat RN dans l'Orne par le passé :

Il y a des orientations prises par les élus en place qui font rentrer beaucoup de migrants sur le territoire et je ne suis pas d'accord du tout. Et puis, quand je regarde le budget du Département, quasiment 50% est attribué pour les aides. Or avant d'avoir des aides, il faudrait travailler.

Leurs priorités ? Les candidats citent "en premier l'agriculture, son développement, que les agriculteurs aient des rémunérations correctes car ils sont sous-payés", le tourisme, la problématique de l'envasement dans la baie du Mont Saint-Michel mais aussi "les séniors, les personnes handicapées, les personnes qui sont en souffrance et qui sont pas forcément aidés comme il le faudrait."