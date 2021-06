Elections départementales : quatre binômes de candidats sur le canton d'Isigny-le-Buat

Quatre binômes sont en lice pour le premier tour des élections départementales 2021 sur le canton d'Isigny-le-Buat, un canton très étendu depuis l'Avranchin jusqu'au Mortanais.

Le conseiller départemental sortant Jean-Paul Ranchin a décidé de se représenter. Il avait pris la suite, en cours de mandat, de Bernard Tréhet, le conseiller départemental décédé en août 2018. En revanche, l'autre sortante, Marie-Hélène Fillâtre n'est pas candidate.

Le conseiller sortant Jean-Paul Ranchin brigue un nouveau mandat. Il est en binôme avec Monique Cherbonnel. © Radio France - Lucie THUILLET

Divisions à droite

Le conseiller sortant divers droite Jean-Paul Ranchin, qui siège dans les rangs de l'actuelle majorité départementale, se présente aux cotés de la maire de Chasseguey, Monique Cherbonnel. Le successeur de Bernard Tréhet revendique cet héritage.

J'ai pris la décision de continuer pour continuer son travail et l'amour qu'il avait pour le territoire. C'est un travail où on doit se consacrer à 100%. A vouloir trop faire, on fait mal les choses.

Franck Esnouf et Jessie Orvain, vice-présidents de l'Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie sont candidats à l'élection départementale sur le canton d'isigny-le-Buat. © Radio France - Lucie THUILLET

Dans sa ligne de mire, les deux vice-présidents de l'agglomération du sud-manche, également candidats divers droite, la maire d'Isigny-le-Buat Jessie Orvain et le maire de Saint-Laurent-de-Cuves, également attaché parlementaire du sénateur Philippe Bas, Franck Esnouf :

C'est complémentaire et on le voit, quand vous portez un dossier d'une commune, vous le portez au sein de la communauté d'agglomération et souvent aussi en lien avec le Département. Il ne faut surtout pas que le conseiller départemental soit en opposition avec la communauté d'agglomération

Sébastien Amand et Stéphanie Giret se lancent dans la bataille des départementales sur le canton d'Isigny-le-Buat - Sébastien Amand

Sur ce canton d'Isigny-le-Buat, Stéphanie Giret la maire déléguée du Mesnil-Boeufs forme un binôme sans étiquette avec Sébastien Amand. Ce dernier vient de quitter la présidence du syndicat agricole FDSEA de la Manche :

C'est pour pouvoir me consacrer à un engagement plus local, plus en proximité avec mon terroir et mettre les compétences que j'ai acquises toutes ces années, au service des concitoyens et des élus du canton, notamment les maires.

Pierre Daruty est candidat RN sur le canton d'isigny-le-Buat aux côtés de Nadine Lenoir © Radio France - Lucie THUILLET

Le rassemblement national présente également deux candidats, Nadine Lenoir, couturière à Juilley et Pierre Daruty, militaire à la retraite de Brécey qui explique :

Je suis adhérent, avant du Front national et maintenant du RN, j'ai les convictions qui vont avec, j'ai donc accepté d'être candidat

Les priorités des candidats

Stéphanie Giret - Sébastien Amand : "Il faut qu'on mette l'accent à présent aussi sur les territoires ruraux. Le Covid est passé par là, a changé un certain nombre des habitudes de vie. Si on ne saisit pas cette opportunité pour réduire la fracture numérique, pour retrouver du dynamisme dans ces territoires ruraux, on passe à côté de quelque chose. Il faut aussi mener le projet de la déviation Est d'Avranches, car il y a une attente des secteurs d'Isigny et Juvigny pour l'accès à l'A84. Il faudra aussi être très pro-actif pour que la vallée de la Sélune retrouve un développement touristique. Nous tenons aussi à accompagner les collectivités dans la mise en place de projets alimentaires territoriaux."

Jean-Paul Ranchin - Monique Cherbonnel : "Aujourd'hui nous sommes dans une situation où de nombreux médecins veulent partir à la retraite et il faut les remplacer. Il faut donc qu'on puisse donner de l'attractivité au Département, mettre en place de l'innovation dans les consultations, dans les créations de structures, pour apporter les soins nécessaires aux habitants. Une deuxième priorité c'est aussi d'accompagner le monde agricole, d'aider les jeunes agriculteurs à reprendre des exploitations, d'apporter de la formation car il y a un grand déficit de main d'oeuvre agricole et des aides pour faire du circuit court. Il nous faudra aussi travailler sur la déviation d'Avranches et continuer à développer la proximité avec tous nos concitoyens."

Jessie Orvain - Franck Esnouf : "Le contournement Est d'Avranches est un dossier qui nous tient à coeur, qu'il faut porter haut et fort, car on a beaucoup d'entreprises qui souffrent aujourd'hui de ne pas avoir cette voie vers l'autoroute. On a de réels besoins aussi en terme de santé et le Département et l'Agglomération doivent travailler ensemble sur le sujet. Pour accueillir de nouvelles populations c'est crucial, tout comme les écoles et la couverture numérique et mobile. Nous voulons aussi soutenir la vie associative et des projets culturels. Notre ambition, c'est de faire rayonner ce canton aussi au sein du Département. Et en terme d'éducation, il faut par exemple travailler sur l'accueil péri-scolaire des collégiens."

Nadine Lenoir - Pierre Daruty : "Dans le sud-Manche, la gestion des fonds publics m'inquiète un peu et j'aimerais bien que ça change. Il faut réajuster les dépenses faites avec l'argent public, davantage se porter sur le besoin des Manchoises et des Manchois, comme la santé, l'état des routes , les écoles, l'aide aux associations. Pour moi, c'est plus important que de dilapider l'argent dans l'écoparc de Tirepied par exemple."