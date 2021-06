Elections départementales : quelles marges de manoeuvre pour l'action sociale dans le Finistère ?

Parmi les compétences du conseil départemental, les solidarités. Depuis la loi NOTRe de 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, le conseil départemental est la collectivité des solidarités. Dans le Finistère, 60% du budget y est d'ailleurs consacré. Cela comprend l'aide sociale à l'enfance, le handicap, les personnes âgées, mais aussi la gestion du revenu de solidarité active, qui assure un revenu minimum aux personnes sans ou avec peu de ressources, le RSA.

C'est l'État qui fixe le montant de cette allocation : 565,34 euros pour une personne seule. Le département se charge de le verser aux bénéficiaires. Dans le Finistère, en 2021, cela correspond à 111 millions d'euros, soit un peu plus de 10% du budget du département.

Hausse de 10% d'allocataires du RSA

Mais depuis 2003, la contribution de l'État n'a pas évolué alors que le nombre de bénéficiaires n'a cessé d'augmenter. Le RSA qui remplace depuis 2009 le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation pour parent isolé (API). L'État apporte 50 millions d'euros, et le conseil départemental abonde, à hauteur de 60 millions d'euros cette année. Car la crise sanitaire est passée par là. Au plus fort de la pandémie, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 10% (+2.000 bénéficiaires) avant de retrouver son niveau d'avant la crise, soit 18.400 allocataires.

Dans ces conditions, la marge de manœuvre du département est limitée. Pour 2021, la majorité sortante consacre un budget de 16 millions d'euros à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l'insertion professionnelle. L'opposition, de son côté, souhaite "lever les freins à la réinsertion" et "lutter contre la fraude".

Aller chercher ceux qui en ont besoin

Pour la majorité sortante, le problème n'est pas tant de lutter contre la fraude que d'aller chercher ceux qui auraient droit au RSA mais qui ne le savent pas. Pour Marc Labbey, le candidat de Finistère et solidaires dans le canton de Brest 3, "c'est un sujet important. Il faut permettre à ces personnes de faire valoir leurs droits. Ca vaut pour le RSA, mais ça vaut pour bien d'autres choses. Il nous faut sans doute réfléchir à faire évoluer les pratiques pour aller vers les personnes et ne pas attendre" qu'elles viennent vers les services.

Pour l'opposition, incarnée par le candidat d'Alliance pour le Finistère, le Républicain Maël de Calan, candidat aux départementales dans le canton de Saint-Pol-de-Léon, la majorité actuelle a pris du retard. "Il faut innover, estime le candidat. Aujourd'hui, notre rôle n'est plus seulement de donner le RSA, c'est surtout de prendre les allocataires du RSA par la main et de les aider le plus vite possible à se réinsérer. Ce n'est pas facile car ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé depuis 2, 3, 4 ans, mais c'est notre devoir. Et cet esprit d'innovation, il doit nous permettre d'exercer nos compétences sans dépenser plus d'argent, en recrutant par exemple des coachs pour accompagner ces personnes."

Autonomie des personnes âgées

L'action sociale est une compétence très vaste du conseil départemental. Cela représente 60% du budget. La candidate écologiste de Finistère d'avenir, Charlotte Lepitre, candidate dans le canton de Morlaix, souhaite améliorer l'autonomie des personnes âgées, notamment en subventionnant des associations, pour encourager "les habitats mutualisés" et offrir aux personnes âgées "une alternative à l'Ehpad". La candidate écologiste propose de subventionner des associations qui oeuvrent dans ce sens.

Se préoccuper des personnes en perte d'autonomie, c'est aussi le souhait du candidat de l'Union ces centristes, démocrates et progressifs (LREM, UDI et Modem), Mickaël Cabon, candidat dans le canton de Brest 5. "A l'horizon 2050, les personnes en perte d'autonomie dans le Finistère vont dépasser les 50.000, et c'est très mal préparé aujourd'hui" et il faut l'anticiper, estime le candidat centriste. Il souhaite aussi travailler sur "l'attractivité de ces métiers", liés au service à la personne.

Accueillir les victimes de violences conjugales

Enfin, pour le département du Finistère, le candidat de la France insoumise Christophe Osswald propose "la création de lieux d'accueil pour les victimes de violences conjugales, spécialisés sur ce sujet". Le candidat insoumis du canton de Brest 2 propose aussi "développer l'habitat inclusif pour les personnes vieillissantes ou handicapées". Christophe Osswald souhaite aussi favoriser l'accès de ceux qui en ont besoin au RSA.

à lire aussi Élections départementales dans le Finistère : découvrez les candidats de votre canton

Retrouvez la liste des candidats aux élections départementales sur francebleu.Fr breizh izel