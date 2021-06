Élections départementales : quelles propositions pour les routes du Finistère ?

À quelques jours des élections départementales, qui se tiendront les 20 et 27 juin, on s'intéresse ce matin à l'une des compétences du conseil départemental : les routes. Il y a dans le Finistère 3.505 km de routes départementales. Si elle est reconduite, la majorité gardera la même ligne.

Parmi les compétences du département : les routes départementales et les mobilités. À quatre jours du premier tour des élections départementales, qui se tiendront les 20 et 27 juin, on s'intéresse aux enjeux liés à cette thématique. Quels sont les enjeux dans le Finistère ? Il y a dans le département 3.505 km de routes départementales (230 km de routes nationales et 10.300 km de voiries communales). Si elle est reconduite, la majorité gardera la même ligne.

Car selon candidat socialiste du canton de Brest 3, Marc Labbey, qui sera président du conseil départemental si la majorité actuelle est réélue, "il n'y a pas de problème avec les routes." À son arrivée aux affaires en 2015, la majorité actuelle a décidé de supprimer l'aide à la voirie communale pour les communes de moins de 3.500 habitants. Aujourd'hui, le candidat d'opposition Maël de Calan, LR, promet son rétablissement si la droite l'emporte. Mais la majorité l'assume et l'assure : ça n'a pas eu d'effet pour ces communes. L'enveloppe a été redirigée vers les politiques de solidarité.

140 millions d'euros

Depuis 2015, le budget départemental est de 140 millions d'euros pour le réseau routier et les mobilités. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le partage des voies et la mobilité. Le Finistère compte près de 900 kilomètres d’itinéraires cyclables départementaux. La majorité sortante, s'il elle est réélue, souhaite poursuivre cet effort en augmentant la part du vélo dans les déplacements du quotidien, pour la faire passer de 2% aujourd'hui à 6% en 2025, puis 8% en 2030.

Si les socialistes obtiennent la majorité des 54 sièges au conseil départemental le 27 juin prochain, Marc Labbey succédera à Nathalie Sarrabezolles à la présidence. Et pour le candidat dans le canton de Brest 3, il faudra affiner la stratégie du département en matière de routes et mobilités. "Sur les grandes infrastructures, le département est présent. Par exemple, sur la route départementale 770 entre Landerneau et Lesneven, les travaux sont en cours. Il y a sans doute eu à un moment donné des projets surdimensionnés, nuance le candidat socialiste. Il faut sans doute des aménagements plus subtils qui permettent d'améliorer les dépassements." Et Marc Labbey poursuit : "mais les déplacements, ce ne sont pas seulement les routes, ce sont aussi les mobilités qu'il faut accompagner", comme "les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap."

Rénover l'existant

Le budget du département pour les routes et les mobilités est de 140 millions d'euros sur le mandat, dont 35 millions d'euros budgétisés pour cette année. Pour la candidate écologiste du canton de Morlaix, Charlotte Lepitre, il faut rénover le réseau existant et favoriser le partage des voies départementales pour tous les utilisateurs, "les transports en commun, les vélos, les piétons, les voitures, les camions", énumère la candidate. "Mais ça ne veut pas dire qu'on veut faire des pistes cyclables partout, mais on travaillera en partenariat avec les collectivités pour sécuriser l'utilisation des mobilités actives dans les trajets du quotidien et ce, au delà des bourgs."

À La France insoumise, le candidat du canton de Brest 2, Christophe Osswald, souhaite sécuriser ces voies pour tous les usagers et développer le recours au vélo. "Pour permettre une cohabitation vélo-voiture, il faudra revoir des aménagements, et notamment aux intersections", estime le candidat de LFI. Plus globalement, il faudra "favoriser les multimodalités et développer le réseau cyclable dans un souci d'autonomisation des jeunes, et notamment autour des collèges."

Aides à la voirie communale

À droite, Maël de Calan, le candidat LR du canton de Saint-Pol-de-Léon, souhaite de son côté rétablir les aides à la voirie communale. Ce qui représente selon le département 2 à 3 millions d'euros par an. Et au centre, Mickaël Cabon souhaite développer un autre mode de communication : le numérique. Le candidat du canton de Brest 5 souhaite un plan pour le département. "Il y a un manque d'ambition et un manque de résultats en la matière", estime le centriste. Dans le Finistère, "beaucoup de communes souffrent d'un manque de connectivité, à domicile ou sur les téléphones portables. Nous pensons qu'il est tant de que toutes les zones blanches soient couvertes."

Pour le Rassemblement national, la candidate du canton de Brest 1 Elisabeth Louvel souhaite le retour de la limitation à 90 km/h sur les routes départementales. "Il n'y a pas du tout de consensus sur la limitation de vitesse à 80 km/h, estime Elisabeth Louvel. Je pense que ça créé beaucoup d'impatience sur la route. Et les automobilistes ont vraiment l'impression d'être matraqués fiscalement."

