Elections Départementales : six binômes se disputent le cinquième canton d'Amiens

Une semaine pour convaincre. Les candidats aux élections départementales entrent dans la toute dernière ligne droite avant le premier tour du scrutin prévu le 20 juin, en même temps que les élections régionales. Dans le cinquième canton d'Amiens, qui s'étend dans le quartier sud-est et sur les communes de Cagny et Boves, pas moins de six binômes sont en lice.

Elus il y a six ans, Blandine Denis et Philippe Casier reforment le même duo mais avec des étiquettes politiques différentes. La première a quitté Europe Ecologie les Verts pour rejoindre le mouvement Génération Ecologie fondé par l'ex ministre Delphine Batho. Le second a lui aussi quitté sa formation, le Parti Socialiste pour rallier le mouvement Génération.s lancé par l'ex candidat socialiste à la Présidentielle de 2017, Benoît Hamon.

Le binôme va donc tenter de conserver son canton ravi à la droite et au centre en 2015. Blandine Denis met en avant "l'expérience" du duo. "Nous avons travaillé pendant six ans en nous opposant, par exemple à la fermeture du collège Guy Mareschal mais aussi en étant constructifs avec les autres forces de gauche." Elle regrette les désaccords mais insiste sur ces six années passées au sein de l'assemblée départementale et sur cette expérience acquise qui se retrouve dans le programme du binôme.

"Sur l'environnement il y a trois axes importants", détaille Blandine Denis. "Le Département a un rôle important pour tout ce qui concerne les infrastructures routières, mais aussi pour le développement des pistes cyclables. Il y a une concertation avec la majorité, avec les agents et moi j'ai milité pour des pistes sécurisées, indépendantes des routes. On a une belle piste cyclable le long de la Somme mais on peut aussi en avoir le long des rivières pour irriguer tout le département et favoriser cette mobilité", explique Blandine Denis qui évoque aussi "la rénovation énérgétique des bâtiments du Conseil Départemental ou la préservation des cours d'eau qui passe, notamment par l'information et la pédagogie auprès du public." Avec son partenaire, elle va d'ailleurs parcourir une partie de l'Arvre, l'affluent de la Somme en canoé ce samedi matin !

Philippe Casier et Blandine Denis vont donc trouver sur leur route un autre tandem de gauche mené par les candidats de la liste d'union La Somme en Commun, Didier Cardon et Stéphanie Brumter. "Forcément on aurait préféré un accord global mais les conditiosn n'ont pas été remplies. Maintenant on est dans autre chose, ce qui est important c'est de tout faire pour garder le canton à gauche et je pense que la liste la plus large et l'unique liste de rassemblement c'est nous", avance Didier Cardon.

En plus de l'environnement avec la volonté de renforcer le statut de la réserve naturelle des étangs Saint Ladre ou encore le développement des places d'hébergement dans des foyers publics pour les séniors, l'ancien proviseur du lycée de l'Acheuléen insiste aussi sur le thème de l'éducation. Une problématique importante dans un canton qui compte pas moins de trois collèges. "On a une proposition sur la restauration scolaire, bien manger cela nous paraît important d'abord elle sera bio et locale au maximum de ce que l'on pourra imaginer et on va aussi baisser le tarif de deux euros pour tout le monde", détaille Didier Cardon.

Didier Cardon évoque aussi la possibilité de la construction d'un autre collège dans le sud d'Amiens pour absorber la hausse du nombre d'élèves liée au développement des logements sur la ZAc intercampus. "Il faudra une étude mais cela a déjà été évoqué plusieurs fois. Il faut répondre à cette question."

Candidat malheureux, battu dès le premier tour, Guillaume Dufflot (LR) repart à la conquête du cinquième canton amiénois. Le vice président de la métropole en charge des sports forme le binôme de la majorité départementale sortante de droite et du centre avec l'UDI France Fongueuse.

La République en Marche a aussi ses candidats dans ce canton qui compte pas moins de 25 000 habitants. Olivier Mira et Anne-Marie Poulain se présentent. Le Rassemblement National, qui s'était hissé au second tour (36,6%) en 2015 va tenter de se qualifier de nouveau avec un binôme composé par Delphine Debuiche et Philémon Emery. Le dernier duo, sans étiquette est lui formé par Nathalie De Magalhaes et Frédéric Formentel.