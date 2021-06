Elections départementales : zoom sur le sud mosellan

Ce dimanche, c'est le premier tour des élections départementales. En Moselle, 27 cantons sont concernés par ce scrutin, dont trois dans le Sud Mosellan : le Saulnois, Sarrebourg et Phalsbourg. La majorité sortante espère conserver ses sièges.

A Phalsbourg, le binôme sortant a explosé en vol

Elus en 2015, mais rapidement fâchés, Patrick Reichheld et Nicole Pierrard sont devenus des adversaires. Le premier, vice président délégué sortant à l'environnement, s'est associé à une enseignante de la Plaine de Walsch, Véréna Fogel-Gossé. La seconde au maire de Bourscheid, Régis Idoux.

Dans ce canton, figure une 3e binôme divers droite, avec Véronique Madelaine, une élue du conseil municipal de Phalsbourg et Emmanuel Riehl, le maire d' Abreschviller.

Cette division pourrait profiter au RN qui s'était déjà qualifié, il y a 6 ans, pour le second tour. Ses candidats sont Patrick Breining et Sandrine Lallement.

La gauche locale associé aux écologistes, avec Antoine Villard et Fanny Massignan-Astruc, espère faire mieux qu'en 2015, et ses 6% récoltés au premier tour.

Dans le Saulnois, les adieux de Fernand Lormant

Dans le Saulnois, l'un des conseillers sortants, l'ancien maire de Dieuze, Fernand Lormant ne se représente pas. Sa binôme, Jeannine Berviller reprend le flambeau de la majorité sortante avec Stéphane Nicolas mais elle retrouvera sur sa route, un autre candidat divers droite le maire de château-salins, Gaëtan Benimeddourene, associé avec Sylvie Bouschbacher.

Comme en 2015, le RN du Saulnois, avec Anne-Marie Blaise et Stéphane Chivot, compte bien passer le second tour. Cela s'annonce en revanche plus compliqué pour le binôme communiste composé d'Alain Phillipi et Hélène Girardot.

A Sarrebourg, seulement trois binômes candidats

Dans le canton de Sarrebourg, cette fois, les sortants de l'union du centre et de la droite, Christine Herzog et Bernard Simon repartent ensemble au combat.

Ils seront opposés à un binôme du RN composé de Norbert Degrelle et Sandra Gamba et un autre du rassemblement de la gauche et des écologistes, emmené par Catherine Grosse et Stéphane Val.