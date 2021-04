Élections en juin : une organisation encore floue pour le maire du Thuit-de-l'Oison

Les élections départementales et régionales auront finalement lieu les 20 et 27 juin 2021. Au Thuit-de-l'Oison, le maire Gilbert Doubet attend un cahier des charges pour organiser le scrutin dans sa commune de 3.800 habitants, dans le nord de l'Eure.

Le maire du Thuit-de-l'Oison, n'était pas favorable au maintien des élections en juin. Gilbert Doubet aurait tout voulu reporter d'un an, même l'élection présidentielle. Maintenant que la date est fixée, il le dit , "quoi qu'il arrive, on le fera" tout en soulignant qu'un un double scrutin - élections régionales et départementales- demande du monde : "Il faut trouver des élus qui soient disponibles. Il faut trouver des bénévoles à ce moment-là, qu'il soient disponibles parce qu'il faut du monde sans que cela paraisse". Il y a quatre bureaux de vote dans sa commune et il faut quatre personnes par bureau. Au bas mot seize personnes pour une tranche de deux heures à deux heures et demie, soit 80 personnes pour la journée et ça, si les bureaux ferment à 18h00 : "J'ai cru entendre peut être que les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 20 heures, ce qui complique encore le système" explique Gilbert Doubet.

Ce n'est pas une bonne idée entre nous. Ça, c'est des bonnes idée des Parisiens -Gilbert Doubet, maire du Thuit-de-l'Oison

Et monsieur le maire de continuer à s'interroger : "Les assesseurs devront-ils être vaccinés? Pourront-ils l'être dans les soixante jours qui viennent ?" Pas si sûr. Claude Pétin, adjoint au maire, suggère une solution l'autotest "si l'État nous en fournit suffisamment pour qu'on puisse faire des autotests avant de procéder aux élections" détaille l'assesseur et président de bureau de vote depuis des années.

La salle des mariages duThuit-de-l'Oison est un des quatre bureaux de vote. Les électeurs pourraient rentrer par la porte principale et sortir par une porte-fenêtre, pour éviter de se croiser © Radio France - Laurent Philippot

Faire respecter les gestes barrières

Si lors du vote, le respect des gestes barrières est plutôt simple, c'est un tracas pour le maire lors du dépouillement : "On est plutôt les uns contre les autres" concède Gilbert Doubet, quant à l'organiser à l'extérieur, "ça me paraît compliqué. On ne va pas sortir les bulletins de vote d'une salle de vote" précise-t-il. Il exclut l'idée d'interdire l'accès de la salle, "on va encore dire que c'est le maire qui ne veut pas". Son adjoint craint de devoir faire la police et "dire aux gens vous n'appliquez pas les règles, vous sortez, c'est pas facile" explique Claude Pétin.

Le maire attend maintenant un cahier des charges pour organiser au mieux les élections "comme on l'a toujours fait" de la part du préfet de l'Eure.