Élections européennes 2019 : dans l'Yonne le Rassemblement National arrive largement en tête

Comme au niveau national, le Rassemblement National devance La République en Marche dans les principales villes de l'Yonne. Seule Auxerre résiste à la marée du Rassemblement National. Dans la préfecture de l'Yonne, la liste Renaissance soutenue par En Marche et ses alliés arrive en tête avec 22,91 % des suffrages, un point devant la liste Prenez le pouvoir emmenée par Jordan Bardella. Ailleurs le Rassemblement national arrive en tête. C'est le cas à Sens, à Joigny, Migennes, Avallon, Tonnerre. A Villeblevin, lieu du meeting de Marine Le Pen, la liste du Rassemblement National fait l'un de ses meilleurs scores avec 20,37 % des suffrages.

La percée d'Europe Ecologie Les Verts

Derrière, on trouve Europe Ecologie Les Verts crédité de 13,28 % des suffrages à Auxerre et de près de 10 % dans l'Yonne. Les écologistes qui devancent Les Républicains à Auxerre mais aussi à Avallon. Et que dire de la gauche, l'autre grand perdant du scrutin. Raphaël Glucksmann pour le parti socialiste totalise 4,52 % des voix et Benoit Hamon, divers gauche 2, 54 %.

Un taux de participation en hausse

Enfin toujours dans l'Yonne, le taux de participation atteint 53,34 %. Il est en nette hausse par rapport au scrutin de 2014.

Région Bourgogne-France-Comté - Carte des résultats :

France - Carte des résultats :

Europe - Carte des résultats :

Résultats par région française :

Résultats par pays :

Hémicycle EU :

→ Pour aller plus loin VIDÉOS - "L’Europe et vous - De la directive à l’assiette" : comment l'Europe change votre vie quotidienne