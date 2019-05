Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté dans les Landes ?

Département Landes, France

Le parti du chef de l'Etat, la République en marche, arrive en tête dans les Landes. La liste emmenée par Nathalie Loiseau récolte en effet 22,95% des voix. Juste derrière, arrive le Rassemblement national, à 21,29%. Le parti socialiste, lui, n'est qu'en quatrième position, avec 10,47%, derrière la liste de Yannick Jadot, Europe Ecologie Les Verts, qui prend la troisième position (10,80%).

Il s'agit d'une nouvelle défaite de taille pour le PS, qui avait déjà essuyé un revers important lors de l'élection présidentielle de 2017 (Benoît Hamon était arrivé en cinquième position, avec 8,69% des voix). La liste de Raphaël Glucksmann ne remporte que 14 communes, contre 113 aux dernières élections européennes, en 2014.

Les Républicains, eux, arrivent cinquième dans les Landes, avec 6,95% des suffrages. La liste La France insoumise de Manon Aubry, rassemble 6,88% des votes landais.

En France en revanche, le Rassemblement national arrive en tête. La liste menée par Jordan Bardella totalise 23,4% des voix, devant celle de Nathalie Loiseau pour La République en marche (22,4%). Troisième avec 13,2%, la liste Europe Ecologie Les Verts menée par Yannick Jadot. Les Républicains sont pointés à 8,2%, devant La France insoumise (6,4%) et PS/Place Publique (6,4%) qui sont au coude-à-coude.

La liste de Nathalie Loiseau arrive aussi en tête dans les trois plus grosses communes des Landes. Elle réalise un score de 24,83% à Mont-de-Marsan, 28,21% à Dax et 24,81 à Biscarosse.

Le Rassemblement national prend la seconde place, avec 19,14% des voix à Mont-de-Marsan, 19,06% à Dax et 24,61% à Biscarosse.

La troisième place se divise entre la liste socialiste de Raphaël Glucksmann (11,41% à Mont-de-Marsan, 9,70% à Dax et 6,31% à Biscarosse) et celle d'Europe Ecologie les Verts, emmenée par Yannick Jadot (11,26% à Mont-de-Marsan, 11,33% à Dax et 10,58% à Biscarosse).

