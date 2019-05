Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté dans les Pyrénées-Atlantiques ?

Dans les Pyrénées-Atlantiques, La République en marche arrive en tête avec plus de 25%. Le Rassemblement national est en deuxième position avec un peu moins de 17%. Les élections européennes ont eu lieu ce dimanche 26 mai en France.

Pyrénées-Atlantiques, France

La République en marche (LREM) obtient un bon score dans les Pyrénées-Atlantiques (25,17 %), devant le Rassemblement national (RN) qui obtient un score de 16,94 %.

A Pau la victoire de LREM est très nette. Le parti soutenu par le maire François Bayrou récolte 27,39 % des voix, loin devant EELV avec 15,69 %. Enfin le RN complète le podium avec 14,94 %.

A Oloron-Sainte-Marie, les voix se sont surtout partagées entre LREM (18,83 %) et le RN (17,07 %). Du côté d'Orthez, le parti présidentiel arrive assez largement en tête (25,79 %). Derrière trois partis se partagent les voix, le Rassemblement national (15,4 %), Europe Ecologie les Verts (14,17 %) et l'alliance Place Publique et Parti socialiste (12,72 %).

A noter que l'abstention est en très forte baisse par rapport à 2014. En effet, il y a seulement 46,44 % d'abstention dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a cinq ans elle était de 53,87 %.

