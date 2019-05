Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté en Dordogne ?

Dordogne, France

les Périgourdins se sont fortement mobilisés cette année, avec un taux de participation de 58,28%, plus que lors du vote européen de 2014 où à peine plus de la moitié des électeurs s'était rendue aux urnes. 183 027 votants sont allés voter pour ce rendez vous européen.

Pour autant c'est toujours l’extrême droite qui remporte le plus de suffrages, 25,15%, ce dimanche pour la liste RN de Julien Bardella qui devance de prés de 6 points la liste LREM conduite par Nathalie Loiseau. la surprise de la soirée c'est la troisiéme place des écologistes. 11,38% des voix pour Yannick Jadot, qui devance donc La France Insoumise, en recul de 2 points, l'union de la gauche socialiste de Raphael Glucksmann, 7,45%, et Les Républicains décevants et qui peinent à dépasser les 7%.

