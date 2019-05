Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté en ex Midi-Pyrénées ?

Les élections européennes ont eu lieu ce dimanche 26 mai en France. A retenir chez nous : une participation plus forte que prévue et la confirmation que la vie politique se polarise autour du RN et de LREM. La division des listes à gauche s'en ressent sur cette terre historiquement de gauche.