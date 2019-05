Élections européennes 2019 : comment a-t-on voté en Gironde ?

Gironde, France

La Gironde compte désormais un euro-député. Il s'agit de Jean-Paul Garraud, ex-député UMP du Libournais, qui a rallié le Rassemblement National de Marine Le Pen à l'occasion de ces européennes 2019.

Jean-Paul Garraud député européen du Rassemblement National © Radio France -

Quelques résultats dans notre département. :

A Bruges, c'est LREM qui l'emporte avec 28% des voix devant EELV 18,2% et le RN 16,6%. Même trio de tête, au Haillan : LREM 27,5%, EELV 16,5% et RN 15,2%; le PS arrive en quatrième position avec 10,03%. Même classement également à Gradignan : LREM 28,9%, EELV 18,9% et RN 12,5%.

A Blanquefort, LREM arrive en tête avec 24,1% des voix devant le RN 19,5% et EELV 16,7%.

A Arcachon, LREM arrive en tête avec 35,4% des voix, devant Les Républicains, 18,7% et le Rassemblement National 16,9%. En 4e position, EELV 9,8% et 5e, PS-Place Publique 4,9%.

A Lège-Cap-Ferret, c'est aussi Nathalie Loiseau qui l'emporte avec 31,6% devant Jordan Bardella du RN 19,7%, et François-Xavier Bellamy pour Les Républicains 13,8%

A Langon, LREM l'emporte avec 22,2% des suffrages, devant le RN, 21,7%, EELV, 12,4%, le PS-Place Publique 8,57%, la France Insoumise 8,4% et LR 5,11%.

A Lesparre-Médoc : en tête, Jordan Bardella pour le RN, 39,8%, devant LREM, 15,8%, Europe Ecologie les Verts 7,8% et Les Républicains 6,8%.

A Lormont, le RN obtient 23,7% des suffrages devant LREM 17,2%, EELV 13,4% et la France Insoumise 10,4%.

A Blaye, c'est aussi Jordan Bardella pour le RN qui est en tête (27,45%), devant LREM de Nathalie Loiseau (18,28%) et Yannick Jadot (EELV) 11,06%. En 4e place : Manon Aubry (la France Insoumise) 8,5%.

A Castillon-la-Bataille, le RN l'emporte également et frôle les 35% des suffrages devant LREM, 19,55% et EELV, 9%. En 4e position, la France Insoumise 6,6% et 5e, PS-Place Publique 6,6%.

A St André-de-Cubzac, Jordan Bardella (RN) obtient 28,99% des voix devant Nathalie Loiseau (LREM) 18,5% et Yannick Jadot 13,1%. Manon Aubry (La France Insoumise) est à 7,9% et Raphaël Gluksmann (PS-Place Publique) 6,9%.

A Captieux, le RN l'emporte avec 28,8% devant LREM 15% et le PS-Place Publique 14,6%. EELV est 4e avec 9,2% des voix.

A 17h, le taux de participation en Gironde est de 42,31%. C'était en hausse par rapport à la même heure en 2014 : 37,19 %. Lors du scrutin d'il y a cinq ans, la participation à la clôture des bureaux de vote était de 45,32% en Gironde.

Les résultats en Nouvelle-Aquitaine

Les résultats en France

Les résultats en Europe