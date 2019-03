Elections européennes 2019 : vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les listes électorales

Les modalités d'inscription sur les listes électorales ont évolué en 2019. Alors qu'il était jusqu'ici nécessaire, en cas de déménagement par exemple, de s'inscrire avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin, la procédure est devenue plus souple. En ce qui concerne les élections européennes qui auront lieu le 26 mai en France, il est possible de s'inscrire jusqu'au 31 mars.

Alors que la campagne électorale débute tout juste en France, il n'est donc pas trop tard pour s'inscrire, mais c'est tout de même la dernière ligne droite. Les démarches se font dans votre mairie de résidence, mais aussi en ligne via le site FranceConnect. Sont concernés les personnes qui viennent d'avoir 18 ans, qui ont déménagé ou qui n'ont jamais été inscrites sur les listes électorales. Un jeune Français devenant majeur en 2019 est inscrit d'office s'il a accompli les formalités de recensement à 16 ans, mais il n'est pas interdit de vérifier que tout est correct, via ce formulaire par internet. En 2017, en pleine élection présidentielle, des électeurs strasbourgeois avaient découvert qu'ils avaient été radiés, à cause d'un déménagement non signalé, par exemple.

— service-public.fr (@servicepublicfr) March 22, 2019

Des exceptions pour s'inscrire jusqu'au 16 mai

Dans certains cas de figures, il est même possible de s'inscrire jusqu'au 16 mai, soit dix jours avant le scrutin : Français atteignant ses 18 ans, déménagement pour raisons particulières après le 31 mars, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré... Les modalités sont précisées sur le site service-public.fr.

Le vote aux élections européennes est ouvert plus largement que les scrutins nationaux. Les citoyens de l'Union européennes résidant en France depuis au moins six mois et inscrits sur des listes complémentaires peuvent également glisser le bulletin dans l'urne. Et si vous souhaitez être candidat, c'est possible également : les candidatures devront être déposées entre le mardi 23 avril et le vendredi 3 mai.