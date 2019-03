Élections européennes : êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?

Côte-d'Or, France

Vous avez déménagé et vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de votre nouvelle commune ? Si vous envisagez de voter aux élections européennes le 26 mai, vous devez réaliser les démarches au plus vite, puisque la date limite pour s'inscrire est le 31 mars à minuit.

Des formalités rapides

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont accompli les formalités de recensement à 16 ans, ainsi que pour les naturalisés qui obtiennent la nationalité française à partir de 2019. Autrement, si vous avez déménagé, il vous appartient d’effectuer les formalités, assez simples et rapides.

Les démarches peuvent être effectuées en ligne sur le site service-public.fr. Vous pouvez également les faire en mairie ou par courrier, le cachet de la Poste faisant foi. Dans tous les cas, il vous faudra remplir un formulaire, produire une pièce d'identité et un justificatif de domicile, comme une facture d'énergie. Pour que l'inscription soit validée, il faut avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection, et jouir de ses droits civils et politiques. Ce vote est aussi accessible aux citoyens européens qui résident en France.

Fontaine-lès-Dijon montre l'exemple

A la mairie de Fontaine-lès-Dijon, une permanence sera tenue de 10h à midi samedi 30 mars. Corinne Porte-Berthoux, responsable du service des affaires démographiques, a enregistré une dizaine d’inscriptions pour la seule journée de mardi. Comme d’habitude, c’est au dernier moment que les personnes concernées se manifestent. Depuis le 1er janvier, outre les inscriptions automatiques, la mairie de Fontaine-les-Dijon a reçu une quarantaine d’inscriptions. Viendront s’y ajouter celles transmises par le biais du service en ligne.

Avec une participation de 42.42% en 2014, les élections européennes ne sont pas celles qui mobilisent le plus en France. Mais pas à Fontaine-Lès-Dijon, commune de quelque 9000 habitants, qui se distingue par la mobilisation de ses électeurs à chaque scrutin. Pour les élections européennes de 2014, la participation s’y était élevée à près de 54%.