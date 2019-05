Elections européennes : Le casse tête des panneaux électoraux pour les villages d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

33 listes pour une élection européenne, c'est un record. La campagne officielle commence lundi et avec elle le casse tête dans les petites communes d'Indre-et-Loire qui vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour faire tenir sur les panneaux électoraux les affiches des candidats. A Bournan, un village de 282 habitants situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Descartes on va devoir faire avec le matériel existant. Même si la commune a remplacé juste avant les dernières présidentielles ses vieux panneaux électoraux en bois par de nouveaux en métal, il n'y en a que 10. Pour autant, le maire Charlie Gillet a trouvé l'astuce : Au lieu de les mettre comme d'habitude contre un grillage , on va se servir des deux faces en les faisant tenir sur des blocs ciment ainsi on peut mettre deux affiches par face, cela fait 40, il y a de la marge - Charlie Gillet

A Bournan les panneaux électoraux sortiront du hangar municipal vendredi et acheminés en tracteur pour être installés près de la salle des fêtes face à la mairie. Selon Charlie Gillet, faute de place, certaines mairies pourraient bien mettre leurs panneaux électoraux dans deux endroits différents.

Les panneaux électoraux doivent être installés pour lundi dans les 272 communes d'Indre-et-Loire jour du début de la campagne officielle des élections européennes.