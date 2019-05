Élections européennes : Le Rassemblement national largement en tête en Picardie

Plus d'un français sur deux est allé voter ce dimanche. Au niveau national, le Rassemblement national est arrivé en tête, suivi par La république en marche. Europe-Ecologie-Les Verts est loin derrière, mais se classe en troisième position. En Picardie, le RN fait des scores bien plus élevés.

Picardie, France

Les résultats ne sont pas encore tout à fait définitifs au niveau national, mais les grandes tendances sont claires : le Rassemblement national (23%) est en tête, suivi par La république en marche (22%). Viennent ensuite Europe-Ecologie-Les Verts (13%), et encore derrière Les Républicains, avec 8% des voix, puis La France insoumise et la liste PS/ Nouvelle Donne, au coude à coude avec un peu plus de 6% des voix. Les autres listes sont en dessous des 5% et n'ont donc pas d'élu.

La participation en forte hausse

Près de 55% des électeurs se sont déplacés dans la Somme, c'est 10% de plus qu'il y a cinq ans. Le Rassemblement national arrive largement en tête avec plus de 33% des voix, dix points de plus qu'au niveau national ; même chose dans l'Oise: 33%. La liste menée par Jordan Bardella dépasse même les 39% dans l'Aisne. La République en marche arrive deuxième partout. Dans l'Aisne et l'Oise, les écologistes menés par Yannick Jadot sont en troisième position. Dans la Somme, c'est l'insoumise Manon Aubry.

Comme toujours, les amiénois n'ont pas voté comme le reste du département. La liste La République en marche de Nathalie Loiseau arrive en tête avec 25% des voix, suivie par le rassemblement national à 21%. Europe Ecologie les Verts et la France Insoumise sont loin derrière avec 13 et 11%. À Abbeville, le Rassemblement national est largement en tête, 33%, comme à Péronne.

À noter tout de même : malgré ces scores très élevé, Jordan Bardella fait moins bien que Marine Le Pen il y a cinq ans. Moins 4% dans la Somme, et moins 6% dans l'Oise.