Élections européennes : les réactions en Drôme et en Ardèche

Michèle Rivasi évoque "une belle surprise" pour cette troisième place de son parti et se félicite : "Il y a une prise de conscience et un vote comme quoi c'est au niveau européen que l'on va pouvoir faire bouger les choses sur le dérèglement climatique ou la biodiversité."

Et la Drômoise entrée en politique il y a presque 25 ans ajoute : "cette vague verte donne un espoir vis à vis de cette colère brune. Il y a une colère verte et elle repose sur la solidarité, le partage la défense de l’humanité."

L’élue regarde aussi avec plaisir les résultats locaux qui placent son parti en tête dans les villes de Die, Crest ou encore Dieulefit. Elle note avec plaisir la seconde place d'EELV à Valence avec plus de 18 % des suffrages : " il va falloir concrétiser ça aux futures municipales et il va falloir ouvrir, rassembler autour de nous mais l’écologie devient la future matrice du point de vue politique" conclut Michèle Rivasi.

Pour la secrétaire départementale du RN en Ardèche, l'heure est aussi au plaisir de la victoire : "le message est très clair : c'est un grand stop à Emmanuel macron et à la politique qui est menée depuis deux ans" explique Céline Porquet.

Elle souligne que le RN est le premier parti de France et ajoute :

en Ardèche, on arrive en tête comme aux présidentielles où on était en tête au premier tour

Céline Porquet elle aussi se projette déjà au printemps prochain pour les municipales : "on voit bien qu'on est ancré localement, c’est de bon augure pour les prochaines élections."

Pour la référente drômoise de LREM à ces Européennes, le score de 20% en Drôme et 19 en Ardèche est tout à fait honorable.

"C'est pas si mal pour un parti qui a deux ans d’existence et on a quand même vécu des moments compliqués mais on se maintient."