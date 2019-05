Elections européennes : quelques règles à respecter si vous devez imprimer un bulletin de vote chez vous

Ce dimanche, il faudra aller voter pour les élections européennes. Mais attention parce que certains bulletins de vote sont à imprimer chez vous avec plusieurs règles à respecter : format, police etc. Le bulletin doit être identique au modèle déposé par la liste. On fait le point.

Le Mans, France

Ce dimanche, on vote. 34 listes s'affrontent pour les élections européennes et toutes n'ont pas de bulletin de vote disponible dans les bureaux. Alors attention à ne pas faire d'erreur, surtout si vous souhaitez voter pour une liste dont le bulletin est à imprimer chez vous. Pour être sûr de tout bien comprendre, on fait le point.

Si vous votez au Mans, pas de problème puisque tout se fait sur machine électronique. Les Manceaux et Mancelles n'auront donc qu'à choisir la liste qu'ils préfèrent. En revanche, ça se complique pour les autres communes. Sur les 34 listes qui s'affrontent, 13 ont déposé des bulletins de vote en quantité suffisante dans les différents bureaux, six en ont déposé en quantité limitée répartis au pro-rata de la population. Quant aux 15 autres, elles n'ont rien déposé à la commission de propagande en Sarthe, il est donc préférable que vous imprimiez un bulletin de vote chez vous, au cas où il n’y en aurait pas dans les bureaux de vote.

Quelques règles à respecter si vous devez imprimer un bulletin de vote chez vous

Si c'est le cas, quelques règles sont à respecter. D'abord, il faut télécharger le bulletin sur le site de la liste pour laquelle vous souhaitez voter. Ensuite, il faut l'imprimer en format A4, sur du papier blanc, avec une police identique. La version imprimée doit en fait être conforme au modèle déposé par la liste, mais vous pouvez imprimer en noir et blanc et ce, même si le bulletin sur internet est en couleur. Enfin, attention aux professions de foi reçues par courrier car elles ne font pas office de bulletins de vote.