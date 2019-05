Elections européennes : six candidats à Bavilliers pour débattre

Bavilliers, France

Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes 2019, le Mouvement Européen 90 et Franche Comté organise un débat avec six candidats ce mercredi 15 mai, à 20h à Bavilliers, à la salle des ricochets, au centre Jean Moulin. Le débat aura pour thème "L'Europe face à ses défis" et sera décliné autour de trois grandes thématiques : économique et social, politique migratoire, environnement et écologie.

Les six candidats présents

Marie-Dominique Aubry LR , Conseillère départementale et première adjointe au maire de Vesoul, présidente des Républicains de Haute-Saône.

Les Verts absents

"On est très satisfaits", se félicite Christophe Varrault, vice-président du Mouvement Européen dans le Territoire de Belfort. "Sur les neuf listes ciblées, six ont répondu, sauf les Verts, les radicaux et le parti communiste", a-t-il indiqué. Anna Maillard, en 38e position sur la liste EELV de Yannick Jadot, n'avait pas encore donné réponse mercredi 8 mai.

Il faut appeler les gens çà se mobiliser"

L'objectif de ce débat ? "On espère une prise de conscience et une responsabilisation chez les électeurs (...) il ne faut pas laisser l'Europe de côté, il faut appeler les gens à se mobiliser", insiste Christophe Varrault, alors que les sondages indiquent une forte abstention. Il promet à Bavilliers un "débat démocratique, intelligent, non démagogique et trans-partisan".

Le Mouvement Européen compte une vingtaine d'adhérents dans le Territoire de Belfort. Il se présente comme "un mouvement d'intérêt général européen", "au-dessus des partis", et propose plusieurs fois par an des débats citoyens et des rencontres avec les jeunes dans les établissement scolaires sur les questions européennes.