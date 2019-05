Elections européennes : taux de participation en augmentation dans l'Eure et en Seine-Maritime à 12h

Les préfectures de la Seine-Maritime et de l'Eure ont communiqué les taux de participation à 12h pour les élections européennes de ce dimanche 26 mai. Ils sont en nette augmentation par rapport à 2014 à la même heure et légèrement supérieurs au niveau national qui s'établit à 19,26%.

Les bureaux de vote sont ouverts jusuqu'à 18h dans la Seine-Maritime et l'Eure

Normandie, France

Seine-Maritime : 5 points de plus

Selon les chiffres communiqué par la préfecture de Seine-Maritime ce dimanche midi, la participation est de près de 20% soit 19,97 %. C'est 5 points de plus qu'en 2014 à la même heure . Le chiffre était alors de 14,06 %. A 17h, on atteignait 33,74% et le chiffre définitif était de 42,76%

Eure : 4 points de plus

Pour le département de l'Eure, à 12h00, le taux de participation aux élections européennes est de 20,09 %, soit 4 points de plus qu'en 2014 où ce taux état de 16,66%. En 2014, il avait atteint 37,16 % à 17h . Participation définitive : 44,84 %

Au niveau national ce midi le taux est de 19,26 % contre 15,7 en 2014. (A 17h00 : 35,07 % - Participation définitive : 42,43 %)