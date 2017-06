Législatives : "Une déferlante exceptionnelle", "Je crains pour l'avenir"... Réactions en Haute-Vienne et en Corrèze

Dans les deux circonscriptions de la Corrèze et les trois de la Haute-Vienne, les candidats de la République en Marche arrivent en tête de ce premier tour des législatives.

Une véritable vague de la République en Marche pour ce premier tour des législatives. En Corrèze, le taux de participation s'élève à 55,37% et à 56,21% en Haute-Vienne.

En Haute-Vienne, aucun socialiste au second tour

Sophie Beaudoin-Hubière (République en marche) arrive en tête sur la 1re circonscription de la Haute-Vienne. Elle sera opposée à la candidate de la France Insoumise Danielle Soury satisfaite d'être au second tour : "C'est un magnifique résultat mais le problème c'est l'abstention considérable. Les gens ont besoin d'une alternative émancipatrice." Sarah Gentil (LR) arrive troisième : "Je suis surprise et triste. J'ai donné beaucoup. Les électeurs ont choisi de suivre une vague nationale. Ils ont choisi une candidate qui n'est pas du tout du territoire et sans expérience. Je suis inquiète."

Sur la deuxième circonscription le second tour opposera Jean-Baptiste Djebbari-Bonnet de la République en marche (35,75%) et Pierre Allard (PCF). Le maire de Saint-Junien salue "un très bon score. Cela a été un combat particulièrement difficile. Il faut qu’il y ait absolument à l’Assemblée Nationale un contre-pouvoir qui soit constructif, mais un contre-pouvoir qui ait aussi la connaissance du terrain pour qu’il y ait des lois adaptées."

Sur la troisième circonscription, il y aura un duel En Marche! - LR au second tour entre Marie-Ange Magne (37,65%) et Guillaume Guérin (16,07%). Le Front National et Vincent Gérard arrivent cinquièmes sur la troisième circonscription. Très déçu : « C’est le choix du peu de personnes qui se sont déplacées. Ce soir, je suis très déçu mais pour la France, même pas pour les français, à la limite, ils ont ce qu’ils méritent. Je suis déçu pour le pays car je pense qu’il mérite autre chose qu’un nivellement par le bas. Ils ont voté pour des candidats qui sont complètement hors-sol, déconnectés de la réalité, qui sont au courant d’aucun dossier. Je crains vraiment pour l’avenir du pays."

Philippe Nauche éliminé en Corrèze

En Corrèze là aussi, les candidats de la République en marche arrivent en tête. Patricia Bordas sur la deuxième circonscription, celle de Brive : "Je suis très heureuse pour notre Président. C'est la première marche qui est franchie mais il y a encore un deuxième tour. Je vais continuer la campagne. On est en train de concrétiser le résultat des présidentielles." Philippe Nauche, député socialiste sortant, est troisième. Frédérique Meunier, des Républicains, sera au second tour. « C’est sûr que là, je suis pas dans la position de favorite, mais j’ai la possibilité encore de remporter cette élection. C’est une vague, un tsunami sur le plan national, maintenant il faut qu’il y ait une prise de conscience comme tous les pouvoirs à parti unique."

Sur la circonscription de Tulle, Christophe Jerretie arrive en tête pour la République en Marche avec 32,51%. Il sera opposé à Bernard Combes, le maire de Tulle, au second tour.

"Une déferlante exceptionnelle"

Deux députés sortants ne se représentaient pas en Haute-Vienne. Alain Rodet et Daniel Boisserie qui note "une déferlante exceptionnelle. C'était prévisible. Lorsqu'on voit l'engouement pour le Président, le ras-de-marée était à prévoir."