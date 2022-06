Elections législatives 2022 : Benoît Mournet, le parachuté qui a atterri

Benoit Mournet s'impose dans cette deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées et succède à Jeannine Dubié à l'occasion de ces élections législatives.

Pendant toute sa campagne, Benoit Mournet a répété qu'il n'est pas un technocrate parachuté par la macronie. Il a bien le CV d'un technocrate proche de Macron : diplômé de Science-Po à Paris puis de l'école des Hautes Etudes en Santé Publique, qui forme les patron d'hôpitaux. Il va diriger plusieurs établissements de région parisienne. En 2016 il adhère à LREM, et sa carrière prend un tour plus politique. Jusqu'à devenir en 2020 sous-préfet à la relance dans les Bouches-du-Rhône. Mais il dit qu'il est de Bagnères, principalement, avec de la famille à Galan aussi. Ces législatives, c'est le retour au pays qu'il a toujours eu en tête. Il considère qu'à 36 ans, c'est le moment. Le voilà élu. Qu'il soit parachuté ou pas n'a plus d'importance, l'important c'est d'atterrir.