Législatives 2022 : Sylvie Ferrer, la militante devenue députée

Sylvie Ferrer (Nupes) va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Elle a été élue ce dimanche soir lors des élections législatives. Sylvie Ferrer a récolté 50,13% des voix face à Jean-Bernard Sempastous.

Sylvie Ferrer a 54 ans. Elle est arrivée à Bagnères-de-Bigorre en 1992. Cela a a correspondu à un changement de vie : arrêter de travailler et suivre son mari qui a été muté et vivre plus "sobrement" comme elle dit. "Je suis écolo avant tout" dit elle à propos de son engagement politique. Elle a fait construire une maison auto-suffisante en énergie à Antist près de Bagnères. Sylvie Ferrer c'est la militante devenue députée. Militante au sein d'Attac, puis à la France Insoumise. Elle a été candidate en 2017, qualifiée pour le second tour mais battue. Elle n'a pas fait une campagne de notable, mais elle n'est plus complètement depuis cinq ans une inconnue. Elle ne l'est plus du tout à partir de ce dimanche soir.