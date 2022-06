Elections législatives 2022 : Inaki Echaniz, la victoire d'une nouvelle tête

C'est une grande surprise pour la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Inaki Echaniz a été élu député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques avec 50,11% des voix face à Annick Trounday, la candidate de la majorité présidentielle. Il récupère le siège de Jean Lassalle.

Un nouveau en politique

Il faut bien le dire, il y a encore un mois, personne n'avait entendu parlé d'Inaki Echaniz. Il a 28 ans, c'est le plus jeune de des six députés du Béarn et de la Bigorre. Il est conseiller municipal d'Oloron, socialiste et donc désigné pour porter l'étendard porteur dans cette circonscription de la NUPES, alors qu'on pensait l'écologiste Julien Brunel désigné d'avance. Et lui aussi d'ailleurs. Donc, faisons dans le portrait classique. Il est Conseiller Principal d'Education (CPE) et syndiqué SNES-FSU. À 15 ans il est dans le mouvement de blocus de son lycée Supervielle à Oloron, contre la réforme des retraites. Il a été moniteur de ski à Gourette. Il est né à Oloron. Il a grandi entre Ledeuix et Oloron. Son père est basque espagnol. D'où ce nom qui a sans doute raisonné aussi en Soule et dans le Pays Basque intérieur. Pour le reste, on va le découvrir ces cinq prochaines années, au moins.