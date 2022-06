Elections législatives 2022 : Jean-Paul Mattei, la victoire du discret

Il y a comme un malentendu avec Jean-Paul Mattéi. On a l'impression qu'il est nouveau dans le paysage... Un notaire qui fait de la politique, presque un élu de la société civile. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Jean-Paul Mattei a toujours fait de la politique. Depuis 45 ans maintenant, il était même jeune giscardien c'est dire. Et un proche de François Bayrou depuis toujours. Mais Jean-Paul Mattei ne fait pas de bruit. C'est l'anti Lassalle, il n'a pas la hargne d'un David Habib, il est d'une cordialité à toute épreuve. Même ses adversaires dans les élections l'aiment bien. Et surtout, en bon centriste il a l'intime conviction qu'il y a toujours un compromis à trouver. C'est un bosseur aussi. À l'Assemblée Nationale, il a assidûment suivi les travaux, par exemple de la commission Arctique, ou encore de celle sur le thermalisme.