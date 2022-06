Elections législatives 2022 : "Josy" repart pour un deuxième mandat

Elle a été réélue ce dimanche soir à l'issue du second tour des élections législatives. Josy Poueyto (Ensemble !) va continuer de siéger à l'Assemblée. Elle a récolté 50,78% des voix face à Jean-Yves Lalanne, le candidat de la Nupes.

Cela fait 39 ans que ca dure entre Josy Poueyto et le suffrage universel. Sans jamais changer de style, le style "Josy" : elle parle fort, elle marche vite, elle tutoie et elle fait la bise à tout le monde. C'est André Labarrère qui l'a proposée au palois aux municipales en 1983. Parmi les proches de "Noste Dédé" elle a été la seule à garder les faveurs du prince jusqu'à la fin de son règne. Et puis c'est la rupture avec Martine Lignières-Cassou, et le Parti Socialiste. Elle commence une deuxième vie auprès de François Bayrou, séduit par ses capacités à scorer dans les bureaux de vote populaires de Pau. Josy Poueyto c'est un soldat. François Bayrou lui a demandé de prendre cette circonscription il y a cinq ans, et de la conserver cette année. Mission accomplie.