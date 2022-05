Élections législatives : qui sont les candidats du Rassemblement National dans la Somme ?

Le Rassemblement National se met en ordre de bataille pour les législatives des 12 et 19 juin. Après que Marine Le Pen a totalisé plus de 41% des voix au second tour de la Présidentielle, son parti vise un maximum de sièges à l'Assemblée Nationale. Plus en tous cas que les 8 députés actuels qui ne forment aucun groupe parlementaire.

à lire aussi Présidentielle : réélu, Emmanuel Macron est devancé par Marine Le Pen dans les trois départements picards

Dans la Somme, le RN présente un candidat dans chacune des 5 circonscriptions avec l'ambition de transformer l'essai de la Présidentielle dans le département où Marine Le Pen est arrivée en tête lors des deux tours. "L'essentiel du projet que l'on a porté sur le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration est voté au Parlement", argumente Jean-Philippe Tanguy, ex directeur adjoint de la campagne présidentielle et candidat dans la 4e circonscription. "Les députés Rassemblement National pourront les défendre au Parlement et inversement, les Français ont bien conscience que si Emmanuel Macron a tous les pouvoirs, il va voter des réformes extrêmement dures." Le RN en appelle donc à la mobilisation de son électorat pour "rendre la macronie impuissante", poursuit Jean Philippe Tanguy.

Cinq circonscriptions, cinq candidats

Dans la première circonscription, qui va des quartiers de l'ouest d'Amiens à Abbeville en remontant la Vallée de la Somme, la candidate du RN est Nathalie Billet Ribeiro. A 31 ans, cette conseillère de banque siège depuis juin dernier au Conseil Régional des Hauts-de France. Elle aura fort à faire dans une circonscription où l'Insoumis sortant, François Ruffin est très populaire.

Dans la seconde circonscription, à Amiens et quelques communes de l'est de la métropole, là où Barbara Pompili a été élue en 2017, c'est une DRH retraitée de l'industrie qui représente le Rassemblement National. Nadia Hermans, 64 ans vient d'arriver dans la Somme, elle a été candidate aux élections départementales de juin dans l'un des cantons de Soissons, dans l'Aisne. Dans "cette circonscription de combat", selon Jean-Philippe Tanguy, le RN pourrait se hisser au second tour "à la faveur d'une triangulaire."

Ramener le bon sens des territoires à Paris.

Le poste de député de la troisième circonscription de la Somme est brigué par Nicolas Lottin. A 60 ans, l'ancien élu départemental dit vouloir "ramener le bon sens des territoires à Paris." Et l'ex président de l'association des chasseurs de la Baie de Somme de citer précisément l'exemple des calendriers de chasse qui sont "décidés d'en haut alors que les préfets avaient vraiment la main il y a vingt ans."

Dans la quatrième circonscription, qui forme un arc de cercle de Montdidier à Doullens en passant par Corbie, c'est donc Jean-Philippe Tanguy, 36 ans qui se présente. Il avait échoué au second tour des dernières élections départementales dans ce même secteur mais siège à la Région. "Les samariens savent que je me bat pour eux depuis dix ans", avance l'ancien de Debout la France, "personne ne m'a jamais reproché d'être parisien même si j'ai beaucoup travaillé à Paris. C'est aussi parce que je connais bien comment fonctionne l'Etat, le gouvernement que je peux les défendre", insiste t-il.

Enfin Yaël Ménache, 36 ans, déléguée du RN dans la Somme se présente dans la 5e circonscription, qui occupe tout l'est du département. Une circonscription "beaucoup plus ouverte qu'il y a cinq ans", estime t-elle. Le centriste Stéphane Demilly, devenu depuis Sénateur y avait en effet été élu dès le premier tour.