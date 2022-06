Législatives 2022 : un cinquième mandat pour "Habib le Highlander"

David Habib est réélu dans la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le candidat divers gauche l'a emporté ce dimanche soir au second tour des élections législatives avec 66,55% des voix face à Jean-François Baby (Ensemble !).

Pour David Habib, décidément, les élections, c'est un coup oui, un coup non. En 2014, une lourde défaite contre François Bayrou à Pau. Trois ans plus tard, il conserve son siège de député après un exploit au deuxième tour. Trois ans plus tard il perd les municipales de Mourenx de quelques voix contre Patrice Laurent, son ennemi. Et le voilà réélu, il faut le dire, dans un fauteuil, et malgré les vents contraires. En gros le parcours d'élu de David Habib lui ressemble. Un abord souriant et enjoué, et aussi des coups de colère et une forme de rage dans sa façon de faire de la politique. Il enchaine donc son cinquième mandat de député : un record dans les Pyrénées-Atlantiques qu'il partage avec un certains Louis Barthou. Mais c'était la IIIe République.