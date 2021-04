Elections régionales et départementales : les procurations peuvent désormais être demandées en ligne

Des procurations établies plus rapidement, plus facilement et partiellement en ligne : voilà ce que doit permettre le dispositif lancé par le ministère de l'Intérieur ce mardi. La plateforme "Maprocuration" permet de faciliter les démarches en vue des prochains scrutins, notamment des élections régionales et départementales. Elles doivent avoir lieu les 13 et 20 juin prochains et sont pour le moment maintenues.

Une demande et un suivi en ligne

Avec la plateforme "Maprocuration", l'électeur qui souhaite qu'un autre vote à sa place peut donc faire sa demande en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, indique le ministère de l'Intérieur. Il n'a aucun nouveau compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire papier à renseigner. Il sera ensuite informé par courrier électronique de l'avancée et de la prise en compte de sa démarche, "même si elle est effectuée peu de temps avant l'élection", ajoute le ministère. Une fois la procuration validée ou refusée, l'électeur sera également prévenu par courriel.

Il faut toujours se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie

Une fois la demande de procuration prise en compte, l'électeur doit se rendre dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie. Une démarche nécessaire pour faire vérifier son identité et limiter les risques de fraude, explique le ministère de l'Intérieur. L'électeur doit simplement se munir de sa référence de dossier et d'une pièce d'identité. Sur place, le gendarme ou le policier saisit la référence de dossier dans un portail numérique sécurisé, contrôle l'identité du demandeur et la procuration est ensuite transmise à la mairie concernée.

Le mode d'emploi de la demande de procuration en ligne. - Capture d'écran Ministère de l'Intérieur

La mairie valide en ligne

Une fois la demande reçue, la mairie concernée se connecte sur le portail sécurisé et valide ou refuse la demande de procuration. À ce moment-là, l'électeur reçoit donc un courrier électronique l'avertissant de la validation ou non de sa procuration.

Pour ceux qui ne peuvent pas du tout se déplacer

Si l'électeur ne peut pas se déplacer au commissariat ou dans une gendarmerie, par exemple en cas de maladie, de handicap ou d’infirmités graves, il peut demander à ce qu’un personnel de police ou de gendarmerie se déplace chez lui pour établir la procuration. Cette demande de déplacement à domicile ou dans un établissement spécialisé, par exemple un EHPAD, doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou de tout autre justificatif attestant que la personne est dans l’impossibilité de se déplacer, indique le ministère.

Les procurations toujours possibles en version papier

A noter que pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas passer par internet, la demande de procuration est toujours possible en se rendant dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche de son domicile.