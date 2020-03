Elections municipales 2020 dans la Somme : Valérie Kumm veut récupérer son fauteuil à Péronne

Six listes sont engagées pour le premier tour des élections municipales à Péronne, quatrième ville de la Somme. La bataille a des airs de déjà vu avec trois candidats déjà présents en 2014. La socialiste Valérie Kumm, maire de 2008 à 2014 veut récupérer sa place face à la centriste Thérèse Dheygers.

A dix jours du premier tour des élections municipales France Bleu Picardie scrute ce jeudi la quatrième ville de la Somme, Péronne, 7.585 habitants, dans l'est du département. Une commune où vont s'affronter pas moins de six listes différentes pour ce scrutin. Et la bataille des municipales a des airs de déjà vu.

Les trois adversaires du second tour de 2014 sont là

Car les trois acteurs principaux de l'élection de 2014 sont de retour. La centriste Thérèse Dheygers, maire sortante brigue un second mandat et elle trouvera sur sa route deux adversaires qu'elle a battu il y a six ans. Valérie Kumm, maire de 2008 à 2014 retente sa chance. Elle qui était d'abord arrivée en tête au premier tour avant de perdre son fauteuil à soixante trois voix près. Elle repart donc en tête de la liste "Ensemble redonnons un avenir à Péronne", liste sans étiquette, même si Valérie Kumm est toujours membre du parti socialiste.

Le Canal va tout changer

Invitée de France Bleu Picardie ce jeudi, Valérie Kumm a détaillé son programme. Elle mise beaucoup sur le chantier et la mise en service du Canal Seine Nord Europe dont le financement a été bien été bouclé après des années de revirement et de tergiversations. Valérie Kumm veut notamment créer une zone franche pour attirer des emplois.

Ce sera le mandat du canal. le maire élu le 22 mars devra travailler tout de suite sur ce dossier là pour pouvoir penser avec la population, les investisseurs, les commerçants pour savoir comment on héberge les travailleurs du chantier. Sur le secteur de Péronne c'est entre 5.000 et 6.000 salariés sur notre territoire.

Valérie Kumm, tête de liste "Ensemble, redonnons un avenir à Péronne" pour les élections municipales Copier

Autre tête connue qui a siégé dans l'opposition pendant six ans celle de Mathieu Huguet. Investi par le Front National en 2014 il s'était hissé jusqu'au second tour. Depuis il a quitté son parti et se lance avec la liste apolitique "Agir pour Péronne".

Mathieu Huguet, candidat de la liste "Agir pour Péronne" aux élections municipales Copier

Mais il y aura bien un candidat du Rassemblement National à Péronne. Geoffrey Fournier, 29 ans a été le premier candidat investit par le RN dans la Somme. Le parti voulait à tout prix un candidat dans une ville où Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour de la présidentielle de 2017 avec six points de plus qu'Emmanuel Macron.

Geoffrey Fournier, candidat de la liste "Ravivons la flamme" pour les élections municipales à Péronne Copier

Deux autres candidats qui connaissent bien les rouages municipaux vont également tenter leur chance. Le centriste du MoDem Thierry Cazy a fait sécession avec la majorité lui qui a été l'adjoint aux finances de Thérèse Dheygers. Enfin Gauthier Maes se lance aussi lui qui a été conseiller municipal d'opposition avec Valérie Kumm conduit sa propre liste baptisée "Avec vous, écouter pour agir".