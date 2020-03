Elections municipales à Amiens : Pierre-Jean Jouve (RN) veut renforcer la police municipale et l'armer

Pendant la dernière semaine de campagne avant le premier tour des élections municipales prévu ce dimanche 15 mars, les candidats à la mairie d'Amiens sont sur France Bleu Picardie. Ce mercredi, Pierre-Jean Jouve, tête de liste "Rassemblement pour Amiens" détaille plusieurs de ses mesures. Un programme tourné en grande partie sur la sécurité.

Des policiers municipaux plus nombreux...

S'il est élu, Pierre-Jean Jouve veut largement augmenter les effectifs de la police municipale. "Nous souhaitons passer de 86 à 200 agents sur la totalité du mandat en fonction des finances disponibles", détaille t-il, lui qui prévoit un audit des comptes de la ville en cas de victoire le 22 mars.

Et armés

Des policiers que le candidat du Rassemblement National souhaite également armer. "Beaucoup de municipalités le font et il y a principalement deux raisons", explique Pierre-Jean Jouve. "Les policiers sont ainsi plus pris au sérieux, l'effet est dissuasif. Et puis il y a un effet rassurant à la fois pour les agents et la population", poursuit Pierre-Jean Jouve qui regrette aussi "qu'il n'y ait pas pas assez de transparence dans la publication des chiffres de la délinquance".

Pierre-Jean Jouve tête de liste "Rassemblement pour Amiens" aux élections municipales Copier

Le Rassemblement National, qui s'était hissé au second tour lors des municipales de 2014 avec le candidat Yves Dupille met aussi en avant sa volonté d'augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance. "Une trentaine en plus sur les deux premières années et demi de mandat", précise Pierre-Jean Jouve qui veut les installer "là où il y a le plus de besoins".

La liste "Rassemblement pour Amiens", très virulente à l'égard de l'équipe sortante conduite par la centriste Brigitte Fouré souhaite aussi rendre plus propres certains quartiers. Pierre-Jean Jouve indique qu'il veut "doubler le nombre de poubelles et augmenter le ramassage des déchets. Il faudrait peut-être aussi davantage punir sur cette question de la saleté que le stationnement", ajoute t-il.

Un candidat hors sol ?

Pierre-Jean Jouve a 22 ans, il est étudiant à l'université de Paris II Panthéon Assas où il suit actuellement un master 2 de science politique et sociale. Mais en ce moment, c'est donc à la campagne des municipales qu'il consacre tout son temps. "Je sèche les cours pour les besoins de cette campagne", concède t-il. A ceux qui l'accusent d'être un candidat hors sol, sans lien avec Amiens, il répond qu'il a vécu cinq ans dans la capitale Picarde, "qu'il y a de la famille et qu'il y revient très régulièrement".

Le premier tour des élections municipales est prévu ce dimanche 15 mars. Le second aura lieu le dimanche 22 mars. Sept autres candidats sont en lice pour tenter de remporter la mairie d'Amiens.