Elections municipales : à Belfort, Mathilde Nassar crée la surprise

A Belfort, Mathilde Nassar, soutenue par Europe écologie les verts et la France insoumise, est la première opposante à Damien Meslot, le maire sortant. Elle refuse de se présenter au second tour dans le contexte de crise du coronavirus.

Pas de surprise du coté de la droite, le seul candidat, Damien Meslot, le maire sortant Les Républicains obtient un score plutôt favorable avec 48% des voix. C'est la liste de sa première opposante, Mathilde Nassar qui créé la surprise, avec 15% des votes.

Si les élections ne sont pas reportées ou annulées Mathilde Nassar se retire

"Nous n'imaginons pas comment, dans ces conditions, on peut faire campagne. On pense qu'une élection sans débats démocratiques, ni électeurs, n'est pas une élection", a-t-elle dénoncé.

La candidate affirme qu'elle "ne présentera pas de liste au second tour en préfecture si le gouvernement ne reporte ou n'annule pas ces élections".

Selon Mathilde Nassar, à cause de la crise sanitaire, il est impensable de continuer la campagne : "On a choisi d'être responsable. Il y a quelque chose d'un peu obscène dans le fait de faire des tractations maintenant alors que les soignants sont déjà dans un état de stress et que les urgences de sont saturés."

Quatre listes au second tour

Marie-Josée Fleury, candidate soutenue par le Modem se maintient avec 10% des voix, de même que Samia Jaber, étiqueté Divers gauche avec 13 % des suffrages exprimés. Maude Clavequin, patronne du Parti socialiste dans le Territoire de Belfort, soutenue par La république en marche, ne parvient pas à se maintenir avec 7,5% des votes.

Le taux d'abstention est de 64% pour ce premier tour.