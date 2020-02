Elections municipales à Biarritz : « Ambition et rigueur » au programme de la candidate LR Maider Arosteguy

Pays Basque, France

Entre politique estampillée Les Républicains, centristes et déçus de la majorité actuelle, l'ambition est au renouvellement pour la candidate Biarrote LR Maider Arosteguy.

Elle est la première à s'être lancée dans la présentation de son programme. Tout de blanc vêtue, elle capte l 'attention de son auditoire, avec aussi un programme "qui a de l'ambition, l'ambition du quotidien " explique-t-elle et en même temps "rigoureux" eu égard aux finances.

Le Colisée à Biarritz. Salle comble. © Radio France - Muriel Vitel

Celle qui pense encore que les Républicains n'ont pas besoin d'alliances des droites mais bien d'une droite sociale a tout en mis en oeuvre en ce sens dans son programme.

Un programme qui a été construit en "mode participatif avec les biarrots" rappelle la candidate, un "programme de proximité".

La protection, la préservation du cadre de vie, la mobilité, la place des biarrots dans la prise de décision autant de thèmes couchés sur le papier.

Refaire la voirie, les trottoirs, lorsque le sujet est abordé l'applaudimètre retenti et l'intensité ne va pas baisser, dans la salle, dès lors que la candidate appuie aussi la gratuité du stationnement à certaines heures et à certaines périodes. "Hors saison gratuité du stationnement le mercredi après-midi et tous les jours à partir de 16h30 avec la résiliation du contrat Streeteo et le contrôle confié aux ASVP". La candidate prévoit aussi de redéployer le plan de navettes électriques gratuites et créer de nouveaux circuits (Milady-Biarritz Sud, La Négresse, Polyclinique-Aguiléra)

Ambitions environnementales encore avec la question des eaux de baignade, les réseaux séparatistes eaux pluviales-eaux usées et le bassin de rétention.

Un plan de rénovation de toutes les écoles publiques de la ville, chiffré à 10 millions d'euros est avancé. La candidate parle aussi d'une maison pour les aidants familiaux.

Repenser les infrastructures sportives, optimiser les structures à destination des clubs de surf, du sauvetage côtier et des écoles de surf privées sont encore au programme.

"Animer Biarritz toute l'année", la candidate évoque un festival qui permettrait à la diaspora basque de se retrouver pendant 10 jours au pays basque nord et au pays basque sud et de redécouvrir le patrimoine linguistique, culturel et gastronomique de son pays d'origine.

Enfin impliquer les biarrots lors de commissions extra-municipales, assurer une gouvernance ouverte, avec la présence du Maire dans les rues et commerces de la ville sont autant de points au programme de la candidate LR, Maider Arosteguy celle qui a distancé ses outsiders biarrots dans un sondage Ipsos pour France Bleu et Sud Ouest paru à la fin du mois de janvier.

Maider Arosteguy, candidate LR à Biarritz et ses colistiers au Colisée © Radio France - Muriel Vitel

La liste de la candidate LR Maider Arosteguy à Biarritz est composée de 37 noms à parité égale. Le benjamin de la liste a 20 ans, le doyen 76 ans.

Les élections municipales ce sont les 15 et 22 mars 2020.