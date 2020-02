Elections municipales : à Bléruais, 105 habitants, l'engagement "sentimental" de la maire

Avec 105 habitants Bléruais est la plus petite commune d'Ille-et-Vilaine et l'une des plus petites de Bretagne. Maryse Lecomte, une agricultrice de 59 ans, se présente pour un nouveau mandat de maire alors qu'elle aurait préféré arrêter, mais elle n'a pas eu le choix faute de volontaires.

Bléruais, France

A Bléruais, il n'y aura qu'une seule liste et pas de campagne électorale. Il faut dire que dans le village de 105 habitants et 80 électeurs tout le monde se connait. Située près de Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), Bléruais est la plus petite commune du département et l'une des plus petites de Bretagne. A sa tête, Maryse Lecomte, une agricultrice de 59 ans élue depuis 1989 et maire depuis 2013.

Personne ne voulait être maire

Maryse Lecomte aurait aimer passer la main mais elle n'a pas eu le choix car si des habitants étaient prêts à partir personne ne voulait prendre la tête de liste. "Si je ne prenais pas la place de maire, il n'y aurait eu aucun candidat" explique l'élue "la commune aurait été mise sous tutelle. Voir une commune qui a bien évolué gérer par des gens de l'extérieur, c'est difficile à accepter. J'y vais finalement car c'est sentimental, je suis très attachée à la commune". Quand on est maire d'une petite commune, il faut aussi mettre la main à la pâte comme arracher l'herbe sur le domaine public ou tondre la pelouse près du cimetière. Le village n'a qu'un seul employé communal, la secrétaire de mairie à temps partiel.

Le coeur bat toujours à Bléruais

Bléruais n'a ni commerce, ni école mais le village reste actif. Quelques personnes s'y sont installées ces dernières années et six logements locatifs ont été construits dans de l'ancien. D'importants travaux ont eu lieu durant le mandat. Le bourg a été complètement aménagé et sécurisé et puis un jardin du souvenir est en train de se créer dans le cimetière.

On se sent bien. Il y a la tranquillité et l'école est dans une commune située juste à côté - Jessica maman et assistante maternelle

Bléruais la plus petite commune d'Ille-et-Vilaine © Radio France - Loïck Guellec

Fusion en projet

Malgré tout, l'avenir de Bléruais va sans doute devoir se jouer avec des villages limitrophes. Pour compter dans une intercommunalité, il faut peser aussi en terme de population. "C'est compliqué de faire des équipes municipales pour six ans. Un regroupement doit être envisagé sérieusement avant qu'on nous l'impose la-haut" s'interroge Maryse Lecomte. "Il faudra peut-être agrandir le territoire avec plusieurs communes environnantes pour avoir des retombées économiques."