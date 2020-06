Elections municipales dans le Sud Mosellan : le point à Morhange, Phalsbourg et Lorquin avant le second tour

Ce dimanche 28 juin, c'est le second tour des élections municipales. Dans le Sud Mosellan, trois communes de plus de 1000 habitants sont concernées : Lorquin, Phalsbourg et Morhange. Voici les forces en présence.

Plus de trois après le premier tour des élections municipales, les électeurs de Morhange, Phalsbourg et Lorquin sont appelés aux urnes ce dimanche 28 juin, pour élire leur conseil municipal. On fait le point sur les listes encore en lice dans ces trois communes du Sud-Mosellan.

Egalité parfaite à Lorquin lors du premier tour

C'est un événement rare : lors du premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, la liste du maire sortant, Jean-Pierre Jully, a obtenu le même nombre de voix (264), que celle de son rival, et conseiller municipal sortant, Hervé Fuchs. L'enjeu de ce second tour à Lorquin, qui s'annonce encore une fois très serré, se situera au niveau de la participation. Il y a 3 mois, le taux d'abstention dépassait les 37%.

Une triangulaire à Phalsbourg

A Phalsbourg, le maire sortant, Dany Kocher, en poste depuis 1993, a décidé de tourner la page. Son départ a suscité de l'appétit, puisque cinq listes étaient présentes au premier tour du scrutin municipal. Quatre d'entre elles se sont qualifiées pour le second tour, mais celle portée par Gérard Feffer (14,56%), arrivée troisième, a finalement décidé de se retirer pour soutenir le conseiller municipal d'opposition Jean-Louis Madelaine, qui est arrivé en tête de ce premier tour, avec 41,24% des suffrages. Il part donc favori pour le second tour, car les deux autres candidats encore en lice n'ont pas réussi à s'entendre : Joël Heirman, qui se présente pour la première fois (29,13%) et Jérémie Phillipps, qui est membre de la majorité sortante (12,52%).

Une quadrangulaire à Morhange

A Morhange, le maire sortant, Jacques Idoux, en poste depuis 19 ans, a décidé de rendre son écharpe tricolore. Les quatre listes en lice pour le premier tour, se sont qualifiées pour le second. Arrivé largement en tête (48,81%), Christian Stinco, issu des rangs de l'opposition locale, a manqué l'élection en mars dernier, d'un rien. Il lui manquait seulement 31 voix.

Face à lui, on retrouve le docteur Pierre Barbiche, ancien adjoint de Jacques Idoux, qui a récolté un peu plus de 20% des voix au premier tour. Sylvain Parmentier, le président des commerçants et artisans de Morhange, qui candidate pour la première fois de sa vie, a obtenu 18,62% des suffrages. Enfin, élu au conseil municipal depuis 1995, Egon Piaia, s'est qualifié in extremis pour le second tour, avec 11,8 % des voix.

Ne manquez pas ce dimanche 28 juin, la traditionnelle soirée électorale de France Bleu Lorraine, à partir de 19H55 : résultats, analyse, réactions des vainqueurs et des perdants, grâce à toute la rédaction de votre radio préfèrée.