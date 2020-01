Elections Municipales : "je me sens citoyen même si je suis détenu"

Amiens, France

La prison n'empêche pas de voter. A moins de deux mois du premier tour des élections municipales, l'administration pénitentiaire tente de lutter contre l'abstention. Car derrière les barreaux le taux de participation est souvent faible même si la possibilité de voter par correspondance en mai dernier aux Européennes l'a fait bondir. Il y a six ans, lors des dernières municipales moins de 2% des détenus français s'étaient exprimés.

Un quiz sur les municipales

Ce mercredi, à Amiens des détenus de la maison d'arrêt ont participé à une opération de sensibilisation sur le prochain scrutin prévu les 15 et 22 mars. Sur les près de 450 détenus que compte l'établissement, une cinquantaine à assisté à cette réunion d'information et à répondu à des questions sur les élections municipales. Des questions posées par les intervenants du bureau de l'Europe en direct.

Hédia Nasraoui du centre Hauts-de-France d'Europe Direct face aux détenus de la maison d'arrêt d'Amiens - Christophe TINCHON

Et à la question "irez-vous voter ?" une majorité de mains se lèvent. Soit par procuration soit avec une permission de sortie, le vote des détenus est possible du moment qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, les inscriptions se font avant le 7 février.

Faycal Boucenna directeur adjoint de la maison d'arrêt d'Amiens explique comment les détenus peuvent voter pour les municipales Copier

J'ai toujours mes droits civiques qui sont indispensables en France. J'estime que c'est un devoir civique que nos grands-parents se sont battus pour avoir et on doit répondre à ses devoirs. On ne doit pas délaisser sa commune, son village ou sa ville parce que l'on est incarcéré.

Un détenu de la maison d'arrêt d'Amiens convaincu qu'il faut voter Copier

En prison comme ailleurs les municipales ont plus la côte que les autres scrutins même si le directeur adjoint de la maison d'arrêt d'Amiens Fayçal Boucenna observe aussi de la résignation chez certains. "On des personnes incarcérées qui sont désenchantées et qui disent dès le départ ça ne sert à rien on est des sous citoyens. Mais du coup notre rôle est de leur redonner confiance et de leur expliquer que même si elles sont incarcérées, elles ont un droit fondamental et qu'elles ont la possibilité de faire valoir leurs opinions et leurs idées".