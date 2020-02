Elections municipales : Joël Bruneau veut renforcer la sécurité à Caen

Le maire sortant de Caen a présenté ce lundi les premières lignes de son programme pour un éventuel second mandat. Joël Bruneau veut étendre le réseau de caméras de vidéo-protection et aussi impliquer les Caennais à la prévention de la délinquance via le dispositif « participation citoyenne ».