Elections municipales: le taux de participation en Corse parmi les plus élevés de France

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin (illustration)

La Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont parmi les régions où les électeurs se sont le plus mobilisés pour ce second tour de scrutin des municipales, selon les chiffres de la participation à 17 heures.

71,02 %, c'est le taux enregistré en Corse-du-Sud, une large hausse par rapport au 1er tour où ce même taux était de 47,59 %, mais un chiffre stable par rapport au second tour du scrutin de 2014.

Pour la Haute-Corse, à 17 heures toujours, la participation s'élevait selon la préfecture à 53,68 %, soit une baisse en comparaison au 1er tour puisque nous étions à 58,41 %,. Une baisse encore plus importante, 15 points de moins, par rapport à 2014.

A 17 heures, la moyenne nationale était de 34,67 %.