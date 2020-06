Elections municipales : les nationalistes conservent Bastia et gagnent Porto-Vecchio

21 communes étaient concernées par ce second tour des élections municipales soit à peine 6% des 360 communes insulaires. Plus de cent jours après le premier tour, tous les yeux étaient particulièrement braqués sur les villes de Bastia et de Porto-Vecchio, où l’enjeu était de taille notamment pour les nationalistes.

A Bastia où l’on disait Pierre Savelli en difficulté, le résultat est très large, même s’il doit encore être affiné, plus de 50% des suffrages (50,6%). Il devance Jean-Sébastien De Casalta (39,2%) et Juline Morganti (10,2%).

« Je suis très heureux, c’est la victoire de la jeunesse, une victoire qui fait sens après 6 années de travail Bastia réaffirme qu’elle veut rester dans cette trajectoire. C’est un message fort, un message de confiance », a affirmé Gilles Simeoni.

Porto-Vecchio : un bastion est tombé

A Porto-Vecchio Georges Mela maire depuis 2008, ne repartira pour un troisième mandat.

Jean-Christophe Angelini, qui a sans doute bénéficié du report des voix de Don-Mathieu Santini qui s’était désisté au second tour, a donc été élu maire de la cité du sel. Une révolution dans une commune détenue par la droite depuis des décennies.

A Figari c’est un autre nationaliste qui l’emporte, Jean Giuseppi.

La seule quadrangulaire de ce second tour se déroulait à Sartene et c’est Paul Quilichini, le maire sortant qui a été réélu avec 52,4% des voix.

A Aleria, Ange Fraticelli est réélu avec 13 voix d’avance, un score très serré qui tourne à l’avantage du maire sortant (50,46%). Son opposant, Dominique Venturini totalise 49,54% des voix. A noter une très forte participation de 88%.